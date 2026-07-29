29 июля, ответный матч в квалификации Лиги чемпионов проведут Хапоэль Беэр-Шева – Викингур Рейкьявик. Встреча начнется в 20:30 по киевскому времени.

Хапоэль Беэр-Шева

Прошлый сезон стал успешным для Хапоэля, клуб шестой раз в истории стал чемпионом своей страны, были шансы даже сделать «золотой дубль», но проиграли в финале Кубка Израиля.

Недавно команда имело шанс завоевать еще один трофей, однако, в битве за суперкубок страны уступила Маккаби из Хайфы – 1:3, причем половину второго тайма играли в большинстве, чем не смогли воспользоваться. По первым матчам сезона видно, что Хапоэль не в лучшей своей форме, но надо проходить в следующий круг еврокубков.

Викингур Рейкьявик

Исландский клуб был основан еще вначале ХХ века и может похвастаться тем, что стал первым со своей страны, который попал в плей-офф еврокубков, пусть это было и в Лиге конференций.

«Викинги» в нынешней квалификации Лиги чемпионов довольно неожиданно смогли пройти венгерский Дьор, одержав победу дома – 1:0 и устояв на выезде – 2:2. Против Хапоэля тоже удалось одержать перевес по итогам домашней встречи, теперь предстоит тяжелая ответная игра. Викингур имеет немалый опыт выступлений в еврокубках, так что к этим ребятам точно надо относиться серьезно.

Личные встречи

Первый матч прошел в напряженной борьбе, исландский клуб владел перевесом и сумел вырвать победу в концовке игры. Героем встречи стал нападающий хозяев Николай Хансен, на его счету дубль.

Прогноз

В ответном матче формальные хозяева котируются фаворитами, хотя стоит учесть тот факт, что встреча состоится на нейтральном поле. Хапоэль считается выше классом, но в ответном матче точно не будет легко. Я жду интересного матча, в котором у израильского чемпиона больше шансов на успех. Предлагаю сделать здесь ставку на чистую победу Хапоэля за 1,63.