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Лига Чемпионов
Хапоэль Беэр-Шева
29.07.2026 20:30 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Викингур Рейкьявик
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Лига чемпионов
29 июля 2026, 17:16 |
15
0

Хапоэль Беэр-Шева – Викингур. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 июля и начнется в 20:30 по Киеву

29 июля 2026, 17:16 |
15
0
Хапоэль Беэр-Шева – Викингур. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Хапоэль Беэр-Шева
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29 июля, ответный матч в квалификации Лиги чемпионов проведут Хапоэль Беэр-Шева – Викингур Рейкьявик. Встреча начнется в 20:30 по киевскому времени.

Хапоэль Беэр-Шева

Прошлый сезон стал успешным для Хапоэля, клуб шестой раз в истории стал чемпионом своей страны, были шансы даже сделать «золотой дубль», но проиграли в финале Кубка Израиля.

Недавно команда имело шанс завоевать еще один трофей, однако, в битве за суперкубок страны уступила Маккаби из Хайфы – 1:3, причем половину второго тайма играли в большинстве, чем не смогли воспользоваться. По первым матчам сезона видно, что Хапоэль не в лучшей своей форме, но надо проходить в следующий круг еврокубков.

Викингур Рейкьявик

Исландский клуб был основан еще вначале ХХ века и может похвастаться тем, что стал первым со своей страны, который попал в плей-офф еврокубков, пусть это было и в Лиге конференций.

«Викинги» в нынешней квалификации Лиги чемпионов довольно неожиданно смогли пройти венгерский Дьор, одержав победу дома – 1:0 и устояв на выезде – 2:2. Против Хапоэля тоже удалось одержать перевес по итогам домашней встречи, теперь предстоит тяжелая ответная игра. Викингур имеет немалый опыт выступлений в еврокубках, так что к этим ребятам точно надо относиться серьезно.

Личные встречи

Первый матч прошел в напряженной борьбе, исландский клуб владел перевесом и сумел вырвать победу в концовке игры. Героем встречи стал нападающий хозяев Николай Хансен, на его счету дубль.

Прогноз

В ответном матче формальные хозяева котируются фаворитами, хотя стоит учесть тот факт, что встреча состоится на нейтральном поле. Хапоэль считается выше классом, но в ответном матче точно не будет легко. Я жду интересного матча, в котором у израильского чемпиона больше шансов на успех. Предлагаю сделать здесь ставку на чистую победу Хапоэля за 1,63.

Прогноз Sport.ua
Хапоэль Беэр-Шева
29 июля 2026 -
20:30
Викингур Рейкьявик
Победа Хапоэля 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Хапоэль Беэр-Шева Викингур Рейкьявик Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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