Новичок АПЛ установил исторический рекорд лиги, оформив трансфер

28 июля 2026 года английский «Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с голландским вратарём бельгийского «Юниона» Кьеллом Схерпеном.

Рост 26-летнего футболиста составляет 2,06 метра.

Как сообщает пресс-служба Английской Премьер-лиги, Схерпен стал самым высоким игроком в истории элитного дивизиона Англии. До него рекордсменом был финский голкипер Лукас Бергстрем, который в свое время выступал за лондонский «Челси».

Кьелл Схерпен в сезоне 2025/26 провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 38 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.