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Англия
29 июля 2026, 21:22 |
988
0

Новичок АПЛ установил исторический рекорд лиги, оформив трансфер

Кьелл Схерпен перешел в Ипсвич и стал самым высоким футболистом в истории АПЛ

29 июля 2026, 21:22 |
988
0
Новичок АПЛ установил исторический рекорд лиги, оформив трансфер
ФК Ипсвич. Кьелл Схерпен
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28 июля 2026 года английский «Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с голландским вратарём бельгийского «Юниона» Кьеллом Схерпеном.

Рост 26-летнего футболиста составляет 2,06 метра.

Как сообщает пресс-служба Английской Премьер-лиги, Схерпен стал самым высоким игроком в истории элитного дивизиона Англии. До него рекордсменом был финский голкипер Лукас Бергстрем, который в свое время выступал за лондонский «Челси».

Кьелл Схерпен в сезоне 2025/26 провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 38 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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Кьелл Схерпен Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика рекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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