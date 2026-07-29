Новичок АПЛ установил исторический рекорд лиги, оформив трансфер
Кьелл Схерпен перешел в Ипсвич и стал самым высоким футболистом в истории АПЛ
28 июля 2026 года английский «Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с голландским вратарём бельгийского «Юниона» Кьеллом Схерпеном.
Рост 26-летнего футболиста составляет 2,06 метра.
Как сообщает пресс-служба Английской Премьер-лиги, Схерпен стал самым высоким игроком в истории элитного дивизиона Англии. До него рекордсменом был финский голкипер Лукас Бергстрем, который в свое время выступал за лондонский «Челси».
Кьелл Схерпен в сезоне 2025/26 провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 38 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
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