Вошел в историю двух клубов. Игрок-сенсация сменил команду

25-летний датский нападающий Каспер Хег стал игроком шотландского «Селтика».

Шотландцы заплатили норвежскому «Буде-Глимту» за нападающего 12,85 млн евро.

Хег запомнился в прошлом сезоне Лиги чемпионов, забив голы в ворота «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интера» и «Спортинга».

Голы Каспера Хега в Лиге чемпионов 2025/26 (5):

«Манчестер Сити» (дубль)

«Атлетико»

«Интер»

«Спортинг»

Переход Хега вошёл в историю как «Буде-Глимт», так и «Селтика».

Датчанин стал третьим самым дорогим приобретением в истории шотландского клуба, а для норвежцев — второй самой дорогой продажей в истории.

Самые дорогие приобретения в истории «Селтика»:

16,2 млн евро – Жота (2022/23, из «Бенфики»)

13 млн евро – Арне Энгельс (2024/25, из «Аугсбурга»)

12,85 млн евро — Каспер Хег (2026/27, из «Буде-Глимт»)

Самые дорогие продажи в истории «Буде-Глимт»: