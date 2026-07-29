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Шотландия
29 июля 2026, 17:03 | Обновлено 29 июля 2026, 17:15
401
0

Вошел в историю двух клубов. Игрок-сенсация сменил команду

Шотландский Селтик совершил свое третье самое дорогое приобретение в истории

29 июля 2026, 17:03 | Обновлено 29 июля 2026, 17:15
401
0
Вошел в историю двух клубов. Игрок-сенсация сменил команду
ФК Селтик. Каспер Хег
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25-летний датский нападающий Каспер Хег стал игроком шотландского «Селтика».

Шотландцы заплатили норвежскому «Буде-Глимту» за нападающего 12,85 млн евро.

Хег запомнился в прошлом сезоне Лиги чемпионов, забив голы в ворота «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интера» и «Спортинга».

Голы Каспера Хега в Лиге чемпионов 2025/26 (5):

  • «Манчестер Сити» (дубль)
  • «Атлетико»
  • «Интер»
  • «Спортинг»

Переход Хега вошёл в историю как «Буде-Глимт», так и «Селтика».

Датчанин стал третьим самым дорогим приобретением в истории шотландского клуба, а для норвежцев — второй самой дорогой продажей в истории.

Самые дорогие приобретения в истории «Селтика»:

  • 16,2 млн евро – Жота (2022/23, из «Бенфики»)
  • 13 млн евро – Арне Энгельс (2024/25, из «Аугсбурга»)
  • 12,85 млн евро — Каспер Хег (2026/27, из «Буде-Глимт»)

Самые дорогие продажи в истории «Буде-Глимт»:

  • 15 млн евро — Альберт Гренбек (2024/25, в «Ренн»)
  • 12,85 млн евро – Каспер Хег (2026/27, в «Селтик»)
  • 8 млн евро – Фарис Мумбагна (2023/24, в «Марсель»)
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Каспер Хег Селтик Буде-Глимт трансферы чемпионат Шотландии по футболу чемпионат Норвегии по футболу рекорд статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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