Вошел в историю двух клубов. Игрок-сенсация сменил команду
Шотландский Селтик совершил свое третье самое дорогое приобретение в истории
25-летний датский нападающий Каспер Хег стал игроком шотландского «Селтика».
Шотландцы заплатили норвежскому «Буде-Глимту» за нападающего 12,85 млн евро.
Хег запомнился в прошлом сезоне Лиги чемпионов, забив голы в ворота «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интера» и «Спортинга».
Голы Каспера Хега в Лиге чемпионов 2025/26 (5):
- «Манчестер Сити» (дубль)
- «Атлетико»
- «Интер»
- «Спортинг»
Переход Хега вошёл в историю как «Буде-Глимт», так и «Селтика».
Датчанин стал третьим самым дорогим приобретением в истории шотландского клуба, а для норвежцев — второй самой дорогой продажей в истории.
Самые дорогие приобретения в истории «Селтика»:
- 16,2 млн евро – Жота (2022/23, из «Бенфики»)
- 13 млн евро – Арне Энгельс (2024/25, из «Аугсбурга»)
- 12,85 млн евро — Каспер Хег (2026/27, из «Буде-Глимт»)
Самые дорогие продажи в истории «Буде-Глимт»:
- 15 млн евро — Альберт Гренбек (2024/25, в «Ренн»)
- 12,85 млн евро – Каспер Хег (2026/27, в «Селтик»)
- 8 млн евро – Фарис Мумбагна (2023/24, в «Марсель»)
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