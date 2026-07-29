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Каунo Жальгирис
29.07.2026 19:00 2-й матч. Результат первого матча 0:0 - : -
КИ Клаксвик
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Лига чемпионов
29 июля 2026, 17:01 |
117
0

Кауно Жальгирис – КИ Клаксвик. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча начнется 29 июля в 19:00 по Киеву

29 июля 2026, 17:01 |
117
0
Кауно Жальгирис – КИ Клаксвик. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Кауно Жальгирис
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29 июля на Йованос место центринис стадионас пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Кауно Жальгирис встретится с КИ Клаксвик. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Кауно Жальгирис

Команда постепенно поднимала свой уровень. Исторический прорыв произошел в прошлом сезоне - получилось взять первый для себя чемпионский титул. Конечно же, хочется этот статус сохранить. Сейчас, когда за спиной уже два десятка туров, получается лидировать в турнирной таблицы. Но все равно пока что конкуренция остается плотной, достаточно сказать, что Банга, идущая шестой, отставая всего на четыре очка - 34 против 30.

В Лиге чемпионов литовцы дебютировали с ничьей дома - с Дритой закончили 1-1. Но потом был интересный поединок в Косово. Там стороны попеременно вели в счете, и в итоге гости смогли оформить 3-2 за счет гола с пенальти на 90+ минуте. Но потом, на контрасте, был поединок вообще без забитых мячей.

КИ Клаксвик

Клуб давно рассматривается как один из ведущих коллективов в футболе Фарерских островов. У него в активе уже более двух десятков чемпионских титулов. Особенно активно он заканчивал на первом месте с конца прошлого десятилетия. Очередной трофей был взят и в 2025-м году. И явно хотят на нем и оставить, против как минимум Рунавик - тот на данный момент опережает фаворита в три очка, 34 против 31, после шестнадцати матчей.

В Лиге чемпионов островитяне начинали против дебютанта еврокубков, Атерт Биссен. Его обыграли в обоих поединках, и дома, и в Люксембурге, с одинаковым счетом 2-1. Но уже с литовцами даже на своем поле не забивали. Впрочем, и не пропустили, выдав тогда нулевую ничью.

Статистика личных встреч

До прошлой недели команды не играли друг с другом, что не удивительно, исходя из отдаленности фарерцев и короткой истории их соперников.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что литовцы смогут добиться успеха. Они играют дома, и в этом поединке должны оформить победу в основное время (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Каунo Жальгирис
29 июля 2026 -
19:00
КИ Клаксвик
Победа Жальгириса 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Кауно Жальгирис КИ Клаксвик Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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