Каунo Жальгирис

Кауно Жальгирис – КИ Клаксвик. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Встреча начнется 29 июля в 19:00 по Киеву
29 июля на Йованос место центринис стадионас пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Кауно Жальгирис встретится с КИ Клаксвик. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.
Кауно Жальгирис
Команда постепенно поднимала свой уровень. Исторический прорыв произошел в прошлом сезоне - получилось взять первый для себя чемпионский титул. Конечно же, хочется этот статус сохранить. Сейчас, когда за спиной уже два десятка туров, получается лидировать в турнирной таблицы. Но все равно пока что конкуренция остается плотной, достаточно сказать, что Банга, идущая шестой, отставая всего на четыре очка - 34 против 30.
В Лиге чемпионов литовцы дебютировали с ничьей дома - с Дритой закончили 1-1. Но потом был интересный поединок в Косово. Там стороны попеременно вели в счете, и в итоге гости смогли оформить 3-2 за счет гола с пенальти на 90+ минуте. Но потом, на контрасте, был поединок вообще без забитых мячей.
КИ Клаксвик
Клуб давно рассматривается как один из ведущих коллективов в футболе Фарерских островов. У него в активе уже более двух десятков чемпионских титулов. Особенно активно он заканчивал на первом месте с конца прошлого десятилетия. Очередной трофей был взят и в 2025-м году. И явно хотят на нем и оставить, против как минимум Рунавик - тот на данный момент опережает фаворита в три очка, 34 против 31, после шестнадцати матчей.
В Лиге чемпионов островитяне начинали против дебютанта еврокубков, Атерт Биссен. Его обыграли в обоих поединках, и дома, и в Люксембурге, с одинаковым счетом 2-1. Но уже с литовцами даже на своем поле не забивали. Впрочем, и не пропустили, выдав тогда нулевую ничью.
Статистика личных встреч
До прошлой недели команды не играли друг с другом, что не удивительно, исходя из отдаленности фарерцев и короткой истории их соперников.
Прогноз
Букмекерские конторы считают, что литовцы смогут добиться успеха. Они играют дома, и в этом поединке должны оформить победу в основное время (коэффициент - 1,72).
19:00
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