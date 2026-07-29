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Англия
29 июля 2026, 17:02 | Обновлено 29 июля 2026, 17:28
854
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек сборной Англии покинул клуб. Переходит в Челси

Хендерсон усилит лондонскую команду

29 июля 2026, 17:02 | Обновлено 29 июля 2026, 17:28
854
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек сборной Англии покинул клуб. Переходит в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон
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Клуб АПЛ Брентфорд объявил об уходе из команды центрального полузащитника Джордана Хендерсона. Стороны разорвали контракт по взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что 36-летний игрок попросил клуб отпустить его свободным агентом.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Хендерсон на этой неделе перейдет в Челси, с которым уже согласовал двухлетний контракт.

Джордан в минувшем сезоне провел 34 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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Джордан Хендерсон Брентфорд Челси трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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