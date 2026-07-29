ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек сборной Англии покинул клуб. Переходит в Челси
Хендерсон усилит лондонскую команду
Клуб АПЛ Брентфорд объявил об уходе из команды центрального полузащитника Джордана Хендерсона. Стороны разорвали контракт по взаимному согласию.
Ранее сообщалось, что 36-летний игрок попросил клуб отпустить его свободным агентом.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Хендерсон на этой неделе перейдет в Челси, с которым уже согласовал двухлетний контракт.
Джордан в минувшем сезоне провел 34 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Jordan Henderson has left Brentford after a mutual agreement was reached to terminate his contract— Brentford FC (@BrentfordFC) July 29, 2026
Jordan leaves with the best wishes and gratitude of everyone at Brentford 🐝
We wish you every success for the future, Hendo ❤️
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