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Лига конференций
29 июля 2026, 13:45 | Обновлено 29 июля 2026, 13:46
174
0

Бывший игрок сборной Украины: «В Копенгагене всё решится в овертайме»

Соперничество будет разворачиваться на встречных курсах

29 июля 2026, 13:45 | Обновлено 29 июля 2026, 13:46
174
0
Бывший игрок сборной Украины: «В Копенгагене всё решится в овертайме»
Instagram. Тарас Кабанов
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Бывший нападающий национальной сборной Украины Тарас Кабанов эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдаёт предпочтение в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» — «Полесье», который состоится сегодня в Дании.

«В первом матче в Кошице «Полесье» само создало себе проблемы. Ведь команда упустила несколько голевых моментов и не была безупречна у своих ворот. Поэтому я убежден, что в предсезонный период они сосредоточились на улучшении реализации моментов и отработке командных действий в обороне.

На мой взгляд, несмотря на усилия футболистов «Копенгагена» и поддержку 12-го игрока, соперничество будет вестись на равных. Как и в Кошице, основное время завершится вничью, а всё решится в овертайме, когда победу вырвут полищуки – 2:1».

Ранее известный футболист предупредил «Копенгаген».

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Тарас Кабанов Полесье Житомир сборная Украины по футболу Копенгаген Лига конференций инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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