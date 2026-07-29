Бывший игрок сборной Украины: «В Копенгагене всё решится в овертайме»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Тарас Кабанов эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдаёт предпочтение в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгаген» — «Полесье», который состоится сегодня в Дании.

«В первом матче в Кошице «Полесье» само создало себе проблемы. Ведь команда упустила несколько голевых моментов и не была безупречна у своих ворот. Поэтому я убежден, что в предсезонный период они сосредоточились на улучшении реализации моментов и отработке командных действий в обороне.

На мой взгляд, несмотря на усилия футболистов «Копенгагена» и поддержку 12-го игрока, соперничество будет вестись на равных. Как и в Кошице, основное время завершится вничью, а всё решится в овертайме, когда победу вырвут полищуки – 2:1».