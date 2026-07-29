«Играли вполсилы». Известный футболист предостерег Копенгаген

Опытный игрок «Копенгагена» Томас Дилейни поделился ожиданиями от второго матча против «Полесья» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

В первой встрече команды расписали боевую ничью (3:3), и Томас нашел объяснение такому результату. По мнению Дилейни, «Копенгаген» вышел на матч вполсилы, отнесясь к сопернику свысока.

После матча в ЛК «Копенгаген» чуть не потерял очки с «Люнгбю» в первом туре чемпионата Дании (3:2), что тоже вызвало недовольство у Томаса.

«Я вижу хорошую команду «Полесья», и мы должны действовать острее, чем в первых двух поединках против «Полесья» и «Люнгбю». Мы не имеем права играть вполсилы, как это, к сожалению, было в первых таймах этих матчей.

В этих матчах мы получили хорошие уроки и должны избавиться от определенной высокомерности, с которой выходим на поле. Но, в конце концов, с точки зрения результата мы на правильном пути.

Мы выходим на игру с пониманием, что ничто не дается просто так. Это требует тяжелого труда, и мы не можем позволить себе ни грамма высокомерия по отношению к своим качествам, ведь футбол сегодня очень плотный. Независимо от того, играешь ты против команды второго дивизиона – и я сейчас не о «Люнгбю» – или против топ-3 клуба Украины, все решают мельчайшие детали. Иногда побеждает сильнейшая команда, а иногда – та, которая отдает на поле больше», – сказал Дилейни.

Ответный матч пройдет в Копенгагене 29 июля на стадионе «Паркен». Стартовый свисток прозвучит в 20:00.