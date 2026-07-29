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  4. «Он будет другим». Тренер Копенгагена – о матче-ответе с Полесьем
Лига конференций
29 июля 2026, 10:57 |
331
0

«Он будет другим». Тренер Копенгагена – о матче-ответе с Полесьем

Бо Свенссон ожидает большего контроля от своей команды

29 июля 2026, 10:57 |
331
0
«Он будет другим». Тренер Копенгагена – о матче-ответе с Полесьем
Getty Images/Global Images Ukraine. Бо Свенссон
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Главный тренер «Копенгагена» Бо Свенссон проанализировал неудачные первые таймы во встречах с «Полесьем» (3:3) и «Люнгбю» (3:2) и поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций с украинским клубом.

– Можно назвать все так, как есть. Мы совсем не были хорошими в двух первых таймах, и мы вполне заслуженно уступали в счете. На это повлияло несколько разных факторов.

Мы играли так, будто все должно было прийти к нам само, вместо того чтобы сделать шаг вперед и активно влиять на события. Кроме того, на некоторых отрезках мы неправильно подобрали тактические решения, поэтому это комплексное объяснение.

Речь идет как о тактике, так и о правильном уровне настроя, и это снова лежит на мне и игроках. Мы также обсудили это внутри команды. Это не то проявление, которое мы хотим видеть. Это сочетание нескольких вещей, и нельзя свести все лишь к одной причине.

– Было ли необходимо говорить на повышенных тонах в перерыве?

– Не знаю, но в раздевалке я говорил на повышенных тонах. Не знаю, стало ли именно это причиной, но считаю, что реакция в обоих вторых таймах была хорошей. Хотя все было не идеально, это стало значительно лучше. Я увидел в действиях команды то, что улучшилось, и это положительный момент. Но нам еще нужно много работать.

– Ожидаете ли вы другого сценария матча завтра?

– Да, я думаю, что в деталях он будет другим, и, возможно, мы будем больше владеть мячом, чем это было в гостях. На самом деле мы также контролировали мяч там, но это была преимущественно игра вокруг собственной штрафной площадки – по крайней мере в первом тайме. Я надеюсь, что в этот раз сценарий будет таким, что мы будем иметь больше контроля, когда они будут владеть мячом.

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между «Копенгагеном» и «Полесьем» состоится в среду, 29 июля, в Копенгагене и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Бо Свенссон Копенгаген Копенгаген - Полесье Лига конференций
Иван Чирко Источник: bold.dk
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