КОНКАКАФ узнала о намерении ФИФА продать чемпионат мира из СМИ
В Северной Америке глубоко обеспокоены решением Джанни Инфантино
В Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) прокомментировали инициативу президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино относительно частичных прав на проведение Чемпионата мира.
«КОНКАКАФ узнала об этой инициативе лишь из сообщений в СМИ, а затем – из пресс-релиза. Мы глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей процедуры.
Мы разделяем разочарование многих представителей нашего региона и футбольного сообщества в связи с тем, что столь подробно разработанный план был обнародован ещё до того, как его обсудили соответствующие руководящие органы и все заинтересованные стороны.
Как руководители футбольных организаций, мы являемся хранителями этой игры. Вместе ФИФА, конфедерации и все ассоциации-члены несут ответственность за то, чтобы всегда действовать в лучших интересах футбола. Каждое наше решение должно приниматься на основе принципов надлежащего управления, четких процедур и долгосрочного ответственного управления.
Именно в рамках этих принципов работает КОНКАКАФ. Мы надеемся, что все члены футбольной семьи ФИФА будут действовать так же», – говорится в заявлении организации.
Ранее стало известно, что ФИФА хочет привлечь до 4,2 млрд долларов за счет продажи прав на организацию чемпионата мира частным инвесторам. Недавно также появилась информация, что ЧМ-2026 стал рекордным по количеству доходов от организации турнира. В целом ФИФА заработала на чемпионате мира около 15 миллиардов долларов.
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