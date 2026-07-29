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29 июля 2026, 12:58 |
182
0

КОНКАКАФ узнала о намерении ФИФА продать чемпионат мира из СМИ

В Северной Америке глубоко обеспокоены решением Джанни Инфантино

29 июля 2026, 12:58 |
182
0
КОНКАКАФ узнала о намерении ФИФА продать чемпионат мира из СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Президент КОНКАКАФ Монтальяни и президент ФИФА Инфантино
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В Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) прокомментировали инициативу президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино относительно частичных прав на проведение Чемпионата мира.

«КОНКАКАФ узнала об этой инициативе лишь из сообщений в СМИ, а затем – из пресс-релиза. Мы глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей процедуры.

Мы разделяем разочарование многих представителей нашего региона и футбольного сообщества в связи с тем, что столь подробно разработанный план был обнародован ещё до того, как его обсудили соответствующие руководящие органы и все заинтересованные стороны.

Как руководители футбольных организаций, мы являемся хранителями этой игры. Вместе ФИФА, конфедерации и все ассоциации-члены несут ответственность за то, чтобы всегда действовать в лучших интересах футбола. Каждое наше решение должно приниматься на основе принципов надлежащего управления, четких процедур и долгосрочного ответственного управления.

Именно в рамках этих принципов работает КОНКАКАФ. Мы надеемся, что все члены футбольной семьи ФИФА будут действовать так же», – говорится в заявлении организации.

Ранее стало известно, что ФИФА хочет привлечь до 4,2 млрд долларов за счет продажи прав на организацию чемпионата мира частным инвесторам. Недавно также появилась информация, что ЧМ-2026 стал рекордным по количеству доходов от организации турнира. В целом ФИФА заработала на чемпионате мира около 15 миллиардов долларов.

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Джанни Инфантино ФИФА КОНКАКАФ чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Guardian
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