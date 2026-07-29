Полузащитник Копенгагена: «Все пошло лучше, чем я ожидал»

Полузащитник «Копенгагена» Мадс Эмиль Мадсен, который отметился голом и отдал ассист в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций против «Полесья» (3:3), прокомментировал свою результативность в первой игре сезона.

«Если говорить лично обо мне, то все пошло лучше, чем я ожидал. Я был бы очень доволен, если бы смог хотя бы примерно сохранить такой темп до конца сезона.

Возможно, я лучше понял, в чем заключается моя роль и что именно я должен делать на поле. Это также дает определенную свободу для самовыражения, и мне это нравится. Я надеюсь, что и дальше смогу помогать команде голами и ассистами», – сказал Свенссон.

Также полузащитник «Копенгагена» отметил изменения в стиле игры команды под руководством Бо Свенссона и то, как это повлияло на него.

«Моя позиция не так сильно изменилась. Мы все еще играем с двумя опорными полузащитниками, а я обычно выполняю более атакующую роль. Но думаю, дело больше в том, что мы хотим высоко прессинговать и поднимать всю команду выше, когда атакуем и боремся за вторые мячи.

Это также дает больше возможностей и открывает больше зон для рывков в штрафную площадку, где можно находить свои голы и ассисты», – объяснил Мадсен.

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между «Копенгагеном» и «Полесьем» состоится в среду, 29 июля, в Копенгагене и начнется в 20:00 по киевскому времени.