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Лига конференций
29 июля 2026, 11:19 | Обновлено 29 июля 2026, 11:36
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Полузащитник Копенгагена: «Все пошло лучше, чем я ожидал»

Мадс Эмиль Мадсен отметился голом и ассистом в первой игре с «Полесьем»

29 июля 2026, 11:19 | Обновлено 29 июля 2026, 11:36
101
0
Полузащитник Копенгагена: «Все пошло лучше, чем я ожидал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мадс Эмиль Мадсен
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Полузащитник «Копенгагена» Мадс Эмиль Мадсен, который отметился голом и отдал ассист в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций против «Полесья» (3:3), прокомментировал свою результативность в первой игре сезона.

«Если говорить лично обо мне, то все пошло лучше, чем я ожидал. Я был бы очень доволен, если бы смог хотя бы примерно сохранить такой темп до конца сезона.

Возможно, я лучше понял, в чем заключается моя роль и что именно я должен делать на поле. Это также дает определенную свободу для самовыражения, и мне это нравится. Я надеюсь, что и дальше смогу помогать команде голами и ассистами», – сказал Свенссон.

Также полузащитник «Копенгагена» отметил изменения в стиле игры команды под руководством Бо Свенссона и то, как это повлияло на него.

«Моя позиция не так сильно изменилась. Мы все еще играем с двумя опорными полузащитниками, а я обычно выполняю более атакующую роль. Но думаю, дело больше в том, что мы хотим высоко прессинговать и поднимать всю команду выше, когда атакуем и боремся за вторые мячи.

Это также дает больше возможностей и открывает больше зон для рывков в штрафную площадку, где можно находить свои голы и ассисты», – объяснил Мадсен.

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между «Копенгагеном» и «Полесьем» состоится в среду, 29 июля, в Копенгагене и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Копенгаген Копенгаген - Полесье Полесье - Копенгаген Лига конференций
Иван Чирко Источник: bold.dk
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