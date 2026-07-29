Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия хочет принять ЧМ. Просит ФИФА о большой уступке
Чемпионат мира
29 июля 2026, 18:45 | Обновлено 29 июля 2026, 18:57
809
0

Германия хочет принять ЧМ. Просит ФИФА о большой уступке

Немцы хотят изменить принцип ротации чемпионатов мира

29 июля 2026, 18:45 | Обновлено 29 июля 2026, 18:57
809
0
Германия хочет принять ЧМ. Просит ФИФА о большой уступке
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Немецкий футбольный союз хотел бы организовать ЧМ-2038 и надеется, что ФИФА уберет принцип ротации континентов, чтобы турнир могли отдать Германии.

«У нас уже есть вся инфраструктура для проведения чемпионата мира. Не нужны огромные вложения. Надеемся, ФИФА будет действовать гибко в плане принципа ротации», – заявил Аксель Хеллманн, представитель Немецкого футбольного союза.

Если ФИФА будет придерживаться принципа ротации, то ЧМ-2038 должен проходить в Северной Америке или Океании.

ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а ЧМ-2034 – в Саудовской Аравии.

По теме:
Первая европейская страна поддержала революцию Инфантино
Инфантино обещал национальным ассоциациям по 40 млн долларов за продажу ЧМ
КОНКАКАФ узнала о намерении ФИФА продать чемпионат мира из СМИ
чемпионат мира по футболу ФИФА
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Футбол | 29 июля 2026, 07:06 8
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль

На футболиста претендует «Челси»

Виктор Цыганков получил предложение продолжить карьеру за океаном
Футбол | 29 июля 2026, 16:57 0
Виктор Цыганков получил предложение продолжить карьеру за океаном
Виктор Цыганков получил предложение продолжить карьеру за океаном

«Нью-Йорк Сити» планировал оформить полноценный трансфер футболиста сборной Украины

Сестры Киченок в Мемфисе проиграли четвертый матч подряд на уровне Тура
Теннис | 29.07.2026, 09:13
Сестры Киченок в Мемфисе проиграли четвертый матч подряд на уровне Тура
Сестры Киченок в Мемфисе проиграли четвертый матч подряд на уровне Тура
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Бокс | 29.07.2026, 08:06
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Футбол | 28.07.2026, 23:53
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
28.07.2026, 11:20 8
Футбол
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 7
Футбол
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
28.07.2026, 06:59
Бокс
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
28.07.2026, 10:31 11
Футбол
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
О'Салливан с разгромной победы стартовал на Шанхай Мастерс, Селби вылетел
О'Салливан с разгромной победы стартовал на Шанхай Мастерс, Селби вылетел
27.07.2026, 20:07
Снукер
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
28.07.2026, 04:55 6
Футбол
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
28.07.2026, 08:43 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем