Германия хочет принять ЧМ. Просит ФИФА о большой уступке
Немцы хотят изменить принцип ротации чемпионатов мира
Немецкий футбольный союз хотел бы организовать ЧМ-2038 и надеется, что ФИФА уберет принцип ротации континентов, чтобы турнир могли отдать Германии.
«У нас уже есть вся инфраструктура для проведения чемпионата мира. Не нужны огромные вложения. Надеемся, ФИФА будет действовать гибко в плане принципа ротации», – заявил Аксель Хеллманн, представитель Немецкого футбольного союза.
Если ФИФА будет придерживаться принципа ротации, то ЧМ-2038 должен проходить в Северной Америке или Океании.
ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а ЧМ-2034 – в Саудовской Аравии.
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