Германия хочет принять ЧМ. Просит ФИФА о большой уступке

Немецкий футбольный союз хотел бы организовать ЧМ-2038 и надеется, что ФИФА уберет принцип ротации континентов, чтобы турнир могли отдать Германии.

«У нас уже есть вся инфраструктура для проведения чемпионата мира. Не нужны огромные вложения. Надеемся, ФИФА будет действовать гибко в плане принципа ротации», – заявил Аксель Хеллманн, представитель Немецкого футбольного союза.

Если ФИФА будет придерживаться принципа ротации, то ЧМ-2038 должен проходить в Северной Америке или Океании.

ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а ЧМ-2034 – в Саудовской Аравии.