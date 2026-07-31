В Польше отказались отпускать известного украинского футболиста

Украинский полузащитник польской «Лехии» Богдан Вьюнник рассказал, почему не состоялся его возможный переход в португальский «Торренсе».

«Торренсе» сделал очень-очень интересное предложение. Мой отец общался с владельцами клуба, с президентом. Они обещали мне невероятный период пребывания в этом клубе. Говорили, что сейчас у них Лига Европы — восемь матчей, плюс Суперкубок против «Порту».

Они сказали, что я буду играть, а потом они хотят меня продать. То есть для меня это был очень интересный вариант. Но что там сейчас, я не знаю. Знаю только, что они дважды делали предложения, но, как я понимаю, они не устроили президента клуба», – сказал Вьюнник.