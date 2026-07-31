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  4. В Польше отказались отпускать известного украинского футболиста
Польша
31 июля 2026, 09:02 |
807
0

В Польше отказались отпускать известного украинского футболиста

Вьюнник хотел переехать в Португалию

31 июля 2026, 09:02 |
807
0
В Польше отказались отпускать известного украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник
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Украинский полузащитник польской «Лехии» Богдан Вьюнник рассказал, почему не состоялся его возможный переход в португальский «Торренсе».

«Торренсе» сделал очень-очень интересное предложение. Мой отец общался с владельцами клуба, с президентом. Они обещали мне невероятный период пребывания в этом клубе. Говорили, что сейчас у них Лига Европы — восемь матчей, плюс Суперкубок против «Порту».

Они сказали, что я буду играть, а потом они хотят меня продать. То есть для меня это был очень интересный вариант. Но что там сейчас, я не знаю. Знаю только, что они дважды делали предложения, но, как я понимаю, они не устроили президента клуба», – сказал Вьюнник.

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Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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