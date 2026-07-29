Шахтер предложил украинскому футболисту весьма неприятные условия

Украинский футболист Богдан Вьюнник рассказал, почему в 2024 году покинул «Шахтер».

– Почему вы могли завершить карьеру? Что могло заставить вас принять такое решение?

– Был такой момент: когда я вернулся с чемпионата Европы в «Шахтер», я прошел сборы. Тогда тренером был Патрик ван Леувен. Он сообщил мне, что видит меня в качестве основного игрока состава. Мне это очень понравилось, и я начал тренироваться на полную, как всегда это делаю.

Потом, пожалуй, был шестой матч – против «Миная». Я забил гол, сделал две голевые передачи, был номинирован на звание игрока тура. И в следующий раз Дарио Срна через агентов сообщил мне, что они хотят переподписать со мной контракт.

Предлагали условия, которые, буду откровенен, мне очень не нравились. Потому что у меня три с половиной года был очень тяжелый период в «Шахтере»: сначала я не играл, потом меня отдали в аренду один раз, потом второй. И предлагали условия еще на пять лет. Это были, я бы так сказал, очень неприятные условия. И после этого мне сказали: либо подписываешь сегодня, либо не играешь. Ну, и я решил не подписывать. После этого 17 матчей я не был в заявке.