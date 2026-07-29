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  4. Шахтер предложил украинскому футболисту весьма неприятные условия
Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 06:32 |
937
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Шахтер предложил украинскому футболисту весьма неприятные условия

Вьюнник вспомнил, почему покинул клуб

29 июля 2026, 06:32 |
937
0
Шахтер предложил украинскому футболисту весьма неприятные условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник
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Украинский футболист Богдан Вьюнник рассказал, почему в 2024 году покинул «Шахтер».

– Почему вы могли завершить карьеру? Что могло заставить вас принять такое решение?

– Был такой момент: когда я вернулся с чемпионата Европы в «Шахтер», я прошел сборы. Тогда тренером был Патрик ван Леувен. Он сообщил мне, что видит меня в качестве основного игрока состава. Мне это очень понравилось, и я начал тренироваться на полную, как всегда это делаю.

Потом, пожалуй, был шестой матч – против «Миная». Я забил гол, сделал две голевые передачи, был номинирован на звание игрока тура. И в следующий раз Дарио Срна через агентов сообщил мне, что они хотят переподписать со мной контракт.

Предлагали условия, которые, буду откровенен, мне очень не нравились. Потому что у меня три с половиной года был очень тяжелый период в «Шахтере»: сначала я не играл, потом меня отдали в аренду один раз, потом второй. И предлагали условия еще на пять лет. Это были, я бы так сказал, очень неприятные условия. И после этого мне сказали: либо подписываешь сегодня, либо не играешь. Ну, и я решил не подписывать. После этого 17 матчей я не был в заявке.

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Богдан Вьюнник Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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