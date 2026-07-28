Клуб из Перу избежал банкротства, продав место на футболке 1000 спонсорам

Перуанский «Депортиво Мунисипаль», один из старейших клубов страны, вылетел в третий дивизион и придумал способ преодолеть финансовый кризис: разместить лого 1000 спонсоров на своей футболке.

Все 1000 мест удалось продать. С помощью этой стратегии они надеются восстановить финансовое положение и попытаться вернуться в высший дивизион в краткосрочной перспективе.

За 200 солей, что составляет около 60 долларов, бренд/логотип мог появиться на футболке, и сегодня это стало реальностью.