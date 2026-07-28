Два клуба Ла Лиги обратились к Цыганкову. Украинцу поставили условие
Севилья и Валенсия заинтересованы в подписании украинца
Сразу два клуба испанской Ла Лиги проявили интерес к подписанию украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает La Grada.
Увидеть 28-летнего игрока в своих рядах хотят «Севилья» и «Валенсия». Однако, как отмечает источник, оба клуба будут готовы подписать контракт с Цыганковым только в том случае, если тот получит статус свободного агента.
И «Севилья», и «Валенсия» следят за ситуацией с украинцем и уже сообщили его агенту, что для них зарплата в размере 3,5 млн евро в год, которую получает игрок в «Жироне», является приемлемой. Однако платить такую сумму Виктору клубы Ла Лиги смогут только в случае его бесплатного трансфера.
Сообщалось, что Цыганков удивил известный клуб неожиданной просьбой.
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