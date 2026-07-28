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  4. «Исключительный игрок». В Сити объяснили подписание контракта с защитником
Англия
28 июля 2026, 23:48 |
166
0

«Исключительный игрок». В Сити объяснили подписание контракта с защитником

Угу Виана поздравил Йошко Гвардиола с новым соглашением

28 июля 2026, 23:48 |
166
0
«Исключительный игрок». В Сити объяснили подписание контракта с защитником
ФК Манчестер Сити
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Спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана прокомментировал продление контракта с хорватским центральным защитником Йошко Гвардиолом:

«Йошко — это игрок, в которого наш клуб искренне верит. Он молодой, выдающийся профессионал и уже является одним из лучших защитников в мире. «Манчестер Сити» стремится удержать своих лучших талантов, поэтому мы очень рады, что нам удалось заключить этот новый контракт.

Йошко воплощает в себе всё то, чего мы ожидаем от наших защитников: он может играть на нескольких позициях, быстр, силен, а в атаке проявляет себя просто великолепно. Он — исключительный игрок. Но и его поведение также производит большое впечатление. Это молодой человек, стремящийся достичь максимальных результатов — такой подход полностью соответствует нашей общей концепции.

Я хочу поздравить Йошко с заключением нового контракта, и все в «Сити» сейчас сосредоточены на том, чтобы помочь ему полностью реализовать свой потенциал».

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продление контракта чемпионат Англии по футболу Угу Виана Манчестер Сити Английская Премьер-лига Йошко Гвардиол
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
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