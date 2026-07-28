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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал экс-вратаря сборной Нидерландов
Англия
28 июля 2026, 23:26 |
294
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал экс-вратаря сборной Нидерландов

Кьелл Схерпен присоединился к Ипсвичу

28 июля 2026, 23:26 |
294
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал экс-вратаря сборной Нидерландов
ФК Ипсвич. Кьелл Схерпен
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Английский «Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с голландским вратарем бельгийского «Юниона» Кьеллом Схерпеном.

Отмечается, что контракт между 26-летним футболистом и «трактористами» будет действовать в течение следующих четырёх сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по данным веб-портала Transfermarkt она составила 10 миллионов евро.

Кьелл Схерпен в сезоне 2025/26 провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 38 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее «Ипсвич» официально объявил о подписании Дайдзена Маэды.

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Ипсвич Юнион Сент-Жилуаз трансферы трансферы АПЛ чемпионат Бельгии по футболу
Дмитрий Вус Источник
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