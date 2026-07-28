ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал экс-вратаря сборной Нидерландов
Кьелл Схерпен присоединился к Ипсвичу
Английский «Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с голландским вратарем бельгийского «Юниона» Кьеллом Схерпеном.
Отмечается, что контракт между 26-летним футболистом и «трактористами» будет действовать в течение следующих четырёх сезонов.
Официально сумма трансфера не разглашается, но по данным веб-портала Transfermarkt она составила 10 миллионов евро.
Кьелл Схерпен в сезоне 2025/26 провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 38 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
Ранее «Ипсвич» официально объявил о подписании Дайдзена Маэды.
✍️ We are delighted to confirm the signing of goalkeeper Kjell Scherpen from Belgian side Royale Union Saint-Gilloise.— Ipswich Town (@IpswichTown) July 28, 2026
Kjell joins the Blues on a four-year contract to 2030.
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