ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал экс-вратаря сборной Нидерландов

Английский «Ипсвич» официально объявил о подписании контракта с голландским вратарем бельгийского «Юниона» Кьеллом Схерпеном.

Отмечается, что контракт между 26-летним футболистом и «трактористами» будет действовать в течение следующих четырёх сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по данным веб-портала Transfermarkt она составила 10 миллионов евро.

Кьелл Схерпен в сезоне 2025/26 провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 38 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее «Ипсвич» официально объявил о подписании Дайдзена Маэды.