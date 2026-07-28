Олег ЧАЙКА: «Это самое важное для нас»

Директор академии криворожского «Кривбасса» Олег Чайка дал интервью клубной пресс-службе.

– Академия официально начинает новый сезон. С каким настроем вы вступаете в него?

– Мы начинаем новый сезон с позитивным настроем и большим желанием работать. Впереди много вызовов, но в то же время и много возможностей для развития. Мы верим в наших воспитанников, доверяем тренерскому штабу и убеждены, что совместными усилиями сможем достичь поставленных целей.

– Какие главные задачи стоят перед Академией на старте сезона?

– Наша главная задача – воспитание прогрессивных футболистов, которые впоследствии пополнят молодежную команду, а в перспективе – и основной состав «Кривбасса». Именно для этого и работает Академия. Если воспитанники будут делать следующий шаг в своей карьере внутри клубной системы, это будет означать, что мы движемся по правильному пути.

– На чём будет сделан наибольший акцент в подготовке юных футболистов?

– С приходом нового старшего тренера мы планируем уделить особое внимание технической и тактической подготовке. Стремимся ещё качественнее развивать технику, скорость, координацию и футбольное мышление наших воспитанников. Важно, чтобы футболисты младших возрастных групп были максимально готовы к переходу в академический футбол и быстро адаптировались к новым требованиям.

– Какие изменения произошли в Академии перед началом нового сезона?

– Перед стартом сезона мы провели определенные кадровые изменения. Должность старшего тренера академии занял Константин Викторович Фролов. Также обновился тренерский штаб. Мы делаем ставку на местных специалистов, которые стремятся развиваться вместе с Академией, имеют желание работать и готовы вкладывать свои знания в развитие наших воспитанников.

– Каких результатов хотелось бы достичь в новом сезоне?

– Для нас самое важное – чтобы команды прогрессировали от матча к матчу и демонстрировали качественный, современный футбол. Именно такая игра приносит победы. В то же время у нас есть и стратегическая цель – вернуться в Про-лигу и сделать ещё один шаг вперёд в развитии Академии.

– Что бы вы хотели пожелать воспитанникам и их родителям перед началом сезона?

– Прежде всего хочу пожелать всем нашим воспитанникам успешного сезона, новых побед и, самое главное, крепкого здоровья. Пусть этот год пройдет без травм, ведь это самое ценное для каждого спортсмена. Родителям искренне благодарю за поддержку, доверие и терпение. Только вместе – клуб, тренеры и семьи наших футболистов – мы сможем создать все условия для развития детей и сделать этот сезон успешным.