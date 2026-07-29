Известный украинский клуб решил приобрести футболиста Реала
Бруно Иглесиас может перейти в львовский клуб
Львовские «Карпаты» продолжают работать над усилением состава перед новым сезоном. Одним из приоритетов клуба по-прежнему является подписание атакующего полузащитника по просьбе главного тренера Франа Фернандеса.
По информации источника, в сферу интересов «зелено-белых» попал полузащитник «Реал Мадрид Кастильи» Бруно Иглесиас.
23-летний испанец уже несколько лет выступает в системе мадридского гранда. За это время он провел около 70 матчей за различные команды академии «Реала» и считается одним из опытных игроков резервного состава.
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