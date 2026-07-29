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Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 08:02 | Обновлено 29 июля 2026, 08:10
930
0

Известный украинский клуб решил приобрести футболиста Реала

Бруно Иглесиас может перейти в львовский клуб

29 июля 2026, 08:02 | Обновлено 29 июля 2026, 08:10
930
0
Известный украинский клуб решил приобрести футболиста Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Иглесиас
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Львовские «Карпаты» продолжают работать над усилением состава перед новым сезоном. Одним из приоритетов клуба по-прежнему является подписание атакующего полузащитника по просьбе главного тренера Франа Фернандеса.

По информации источника, в сферу интересов «зелено-белых» попал полузащитник «Реал Мадрид Кастильи» Бруно Иглесиас.

23-летний испанец уже несколько лет выступает в системе мадридского гранда. За это время он провел около 70 матчей за различные команды академии «Реала» и считается одним из опытных игроков резервного состава.

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Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
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