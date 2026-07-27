Карпаты ищут нападающего, похожего на Фаала, но столкнулись с проблемами

Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес рассказал о поисках форварда на замену Фаалу, альтернативах внутри команды и перспективах 19-летнего Александра Дедова.

«Мы пытаемся найти нападающего со схожими характеристиками с Фаалом, но это совсем непросто. Ситуация в стране, особенности трансферного рынка и то, что наши соперники имеют большие бюджеты… В конце концов, всё это не облегчает поиск такого форварда, который бы нас усилил.

Впрочем, пока у нас есть альтернативы внутри команды. У нас есть Костенко, Карабин, Русин. Также у нас есть возможность рассчитывать на Дедова – это футболист, на которого мы рассчитываем в среднесрочной перспективе. Он воспитанник нашей академии, который демонстрирует хороший прогресс.

Дедов получает игровую практику, использует свои шансы, но, в конце концов, в процессе его развития, как и развития любого молодого футболиста, нужно сохранять спокойствие, иметь терпение, полностью ему доверять и много работать. Именно над этим мы сейчас с ним и работаем.

Моя работа заключается в том, чтобы находить решения. Но очевидно, что мы работаем на трансферном рынке и нам нужно будет подписать одного или двух нападающих», – сказал Фернандес.