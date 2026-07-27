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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 20:33 | Обновлено 27 июля 2026, 20:45
625
0

Карпаты ищут нападающего, похожего на Фаала, но столкнулись с проблемами

Фран Фернандес сообщил о попытках усилить нападение команды

27 июля 2026, 20:33 | Обновлено 27 июля 2026, 20:45
625
0
Карпаты ищут нападающего, похожего на Фаала, но столкнулись с проблемами
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес рассказал о поисках форварда на замену Фаалу, альтернативах внутри команды и перспективах 19-летнего Александра Дедова.

«Мы пытаемся найти нападающего со схожими характеристиками с Фаалом, но это совсем непросто. Ситуация в стране, особенности трансферного рынка и то, что наши соперники имеют большие бюджеты… В конце концов, всё это не облегчает поиск такого форварда, который бы нас усилил.

Впрочем, пока у нас есть альтернативы внутри команды. У нас есть Костенко, Карабин, Русин. Также у нас есть возможность рассчитывать на Дедова – это футболист, на которого мы рассчитываем в среднесрочной перспективе. Он воспитанник нашей академии, который демонстрирует хороший прогресс.

Дедов получает игровую практику, использует свои шансы, но, в конце концов, в процессе его развития, как и развития любого молодого футболиста, нужно сохранять спокойствие, иметь терпение, полностью ему доверять и много работать. Именно над этим мы сейчас с ним и работаем.

Моя работа заключается в том, чтобы находить решения. Но очевидно, что мы работаем на трансферном рынке и нам нужно будет подписать одного или двух нападающих», – сказал Фернандес.

Новый сезон «львы» начнут в субботу, 1 августа, выездным матчем с «Кривбассом». Начало игры запланировано на 13:00 по киевскому времени.

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Фран Фернандес Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Трибуна
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