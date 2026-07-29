«Свои два они забьют». Известный тренер – о поединке Копенгаген – Полесье

Сегодня, 29 июля «Полесье» проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена». Напомним, что первая встреча этих соперников, которая проходила в словацком Кощице, завершилась вничью – 3:3.

Своими ожиданиями от предстоящего поединка и шансами для украинской команды с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный тренер, футбольный эксперт Александр Бабич.

– Александр Александрович, перед первым матчем «Полесья» и «Копенгагена», насколько вы были оптимистом для житомирян?

– Я смотрел матчи «Полесья» на сборах. Было видно, что команда с каждым спаррингом прибавляла. Больше преимущества я отдавал украинской команде, процентов 60. Стоит также отметить, что «Копенгаген», который является самой титулованной командой Дании, занял лишь седьмое место в прошлом чемпионате, впервые не пробившись в чемпионскую группу.

Сам поединок показал, что соперники только входят в игровой тонус, отсюда и были ошибки в обороне, да и в атаке, особенно житомирянам, часто не хватало хладнокровия. Впрочем, несмотря на ничью, верю, что «Полесью» этот соперник по зубам.

– Немного удивила расточительность украинской команды, когда футболисты не попадали в створ с убойных позиций. С чем это связано?

– Это то, о чем я говорил выше, с вхождением в сезон, может, где-то присутствовало и волнение, спешка. Но главное, что есть нацеленность на ворота противника, есть эти удары. Рано или поздно количество перерастет в качество.

– Какие сейчас шансы у «Полесья» после – 3:3 и, учитывая, что матч в Дании наверняка пройдет при заполненных трибунах?

– Играть при аншлаге футболистам всегда в радость. Тем более, что украинские клубы, по сути, всегда выступают в гостях и наверняка уже привыкли к такому давлению. Да, соперник силен, но, если будет сделан качественный анализ, то все может получиться. По крайней мере, в первом поединке по всем ключевым статистическим показателям «Полесье» переиграло своего оппонента.

– Каким тогда будет ваш прогноз на этот матч?

– Думаю, столько голов, как в Кошице мы не увидим, однако свои два мяча житомиряне, думаю, забьют. А соперник ответит одним голом – 1:2. Полагаю, что трибуны погонят свою команду вперед, которая поднимет как можно выше свою защитную линию, будет стараться прессинговать, что даст больше свободных зон футболистам «Полесья» при перехвате мяча и дальнейших быстрых атаках.