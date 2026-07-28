Где смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций Копенгаген – Полесье
Ответный матч 2-го раунда квалификации начнется 29 июля в 20:00 по Киеву
29 июля состоится ответный матч между «Полесьем» и «Копенгагеном» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения поединка станет стадион «Паркен» в столице Дании – Копенгагене. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
Первая встреча команд подарила кучу эмоций и голов – 3:3.
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет либо против «Дебрецена», либо против «Пюника» из Еревана. В первом матче «Дебрецен» переиграл соперника (1:0).
Где смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций Копенгаген – Полесье
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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