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Лига конференций
28 июля 2026, 21:35 | Обновлено 28 июля 2026, 21:37
133
0

Где смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций Копенгаген – Полесье

Ответный матч 2-го раунда квалификации начнется 29 июля в 20:00 по Киеву

28 июля 2026, 21:35 | Обновлено 28 июля 2026, 21:37
133
0
Где смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций Копенгаген – Полесье
ФК Полесье
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29 июля состоится ответный матч между «Полесьем» и «Копенгагеном» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка станет стадион «Паркен» в столице Дании – Копенгагене. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Первая встреча команд подарила кучу эмоций и голов – 3:3.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет либо против «Дебрецена», либо против «Пюника» из Еревана. В первом матче «Дебрецен» переиграл соперника (1:0).

Где смотреть онлайн матч отбора Лиги конференций Копенгаген – Полесье

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Копенгаген – Полесье
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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