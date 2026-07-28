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Лига конференций
28 июля 2026, 21:30 | Обновлено 28 июля 2026, 21:40
645
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ВИДЕО. Ротань назвал причину прилета в Данию Коноплянки и Зозули

Евгений Коноплянка и Роман Зозуля поддержат «Полесье» в Дании

28 июля 2026, 21:30 | Обновлено 28 июля 2026, 21:40
645
1 Comments
ВИДЕО. Ротань назвал причину прилета в Данию Коноплянки и Зозули
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань в преддверии матча Лиги конференций против «Копенгагена» ответил на вопросы журналистов.

– В Копенгаген приехали Коноплянка и Зозуля. Это десант поддержки, или у них здесь особенная миссия?

– Это поддержка для нас. Конечно, мы очень рады их видеть. Мы много времени с ними проводили, когда были футболистами. Это друзья, в первую очередь. Они приехали на два матча нас поддержать. Поэтому это очень приятно, когда у нас есть такая поддержка и болельщики на ответном матче.

Руслан Ротань играл с Евгением Коноплянкой и Романом Зозулей в «Днепре». Эти бывшие игроки развивают международное футбольное агентство.

ВИДЕО. Ротань назвал причину прилета в Данию Коноплянки и Зозули

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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що вони розвивають?!
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