ВИДЕО. Ротань назвал причину прилета в Данию Коноплянки и Зозули
Евгений Коноплянка и Роман Зозуля поддержат «Полесье» в Дании
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань в преддверии матча Лиги конференций против «Копенгагена» ответил на вопросы журналистов.
– В Копенгаген приехали Коноплянка и Зозуля. Это десант поддержки, или у них здесь особенная миссия?
– Это поддержка для нас. Конечно, мы очень рады их видеть. Мы много времени с ними проводили, когда были футболистами. Это друзья, в первую очередь. Они приехали на два матча нас поддержать. Поэтому это очень приятно, когда у нас есть такая поддержка и болельщики на ответном матче.
Руслан Ротань играл с Евгением Коноплянкой и Романом Зозулей в «Днепре». Эти бывшие игроки развивают международное футбольное агентство.
ВИДЕО. Ротань назвал причину прилета в Данию Коноплянки и Зозули
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