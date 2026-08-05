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  4. Стало известно, сколько денег Болонья будет платить Довбику
Италия
05 августа 2026, 06:02 |
1147
4

Стало известно, сколько денег Болонья будет платить Довбику

Артем будет получать от нового клуба 2 млн евро, остальную сумму покроет «Рома»

05 августа 2026, 06:02 |
1147
4 Comments
Стало известно, сколько денег Болонья будет платить Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик официально продолжил карьеру в «Болонье», которая договорилась о переходе форварда из «Ромы».

По информации итальянского журналиста Франческо Лорети, соглашение между клубами предусматривает аренду Довбика на один сезон с правом последующего выкупа за 17 миллионов евро.

Также стали известны финансовые детали контракта 29-летнего украинца. Его зарплата в «Болонье» составит около трех миллионов евро «на руки» за сезон.

При этом новый клуб будет выплачивать Довбику два миллиона евро, а остальную сумму компенсирует «Рома».

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Артем Довбик Рома Рим Болонья аренда игрока зарплаты
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Таке враження що їх щось змушує на такі дії. Вони вже зараз розуміють що він зламається в перший місяць і буде сидіти на лавці, але все одно роблять це.
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0
Давай Артем зроби сюрприз всім хто в тебе не вірить, а я вірю👍
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0
Главное, что на жизнь уже заработал. Теперь главное успехов в футболе и выйти на свой уровень. Главное, чтобы в командную игру вписаться.
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0
Це перемога Довбика. Йому будуть платити два клуби, щоб він сидів на лавці запасних..Чиста перемога..
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-1
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