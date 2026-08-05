Стало известно, сколько денег Болонья будет платить Довбику
Артем будет получать от нового клуба 2 млн евро, остальную сумму покроет «Рома»
Украинский нападающий Артем Довбик официально продолжил карьеру в «Болонье», которая договорилась о переходе форварда из «Ромы».
По информации итальянского журналиста Франческо Лорети, соглашение между клубами предусматривает аренду Довбика на один сезон с правом последующего выкупа за 17 миллионов евро.
Также стали известны финансовые детали контракта 29-летнего украинца. Его зарплата в «Болонье» составит около трех миллионов евро «на руки» за сезон.
При этом новый клуб будет выплачивать Довбику два миллиона евро, а остальную сумму компенсирует «Рома».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аналитики не ожидают увидеть киевскую команду в основе Лиги конференций
Лондонскому клубу больше нравится вариант со «Страсбургом»