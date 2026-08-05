Стало известно, сколько денег Болонья будет платить Довбику

Украинский нападающий Артем Довбик официально продолжил карьеру в «Болонье», которая договорилась о переходе форварда из «Ромы».

По информации итальянского журналиста Франческо Лорети, соглашение между клубами предусматривает аренду Довбика на один сезон с правом последующего выкупа за 17 миллионов евро.

Также стали известны финансовые детали контракта 29-летнего украинца. Его зарплата в «Болонье» составит около трех миллионов евро «на руки» за сезон.

При этом новый клуб будет выплачивать Довбику два миллиона евро, а остальную сумму компенсирует «Рома».