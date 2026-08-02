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Италия
02 августа 2026, 23:15 | Обновлено 02 августа 2026, 23:16
158
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Артем ДОВБИК: «Я голоден к игре и хочу играть»

Украинский нападающий прокомментировал свой переход в «Болонью»

02 августа 2026, 23:15 | Обновлено 02 августа 2026, 23:16
158
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Артем ДОВБИК: «Я голоден к игре и хочу играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик прокомментировал свой переход на правах аренды в «Болонью» из римской «Ромы»:

«Мои первые впечатления таковы: это очень дружный коллектив, словно семья. Все борются друг за друга. Здесь много хороших игроков с отличными индивидуальными качествами. В прошлом мы много раз играли против «Болоньи». Каждый матч был тяжелым. Я знаю, что «Болонья» значительно прибавила за последние годы, и я просто хочу отдать все ради этой команды, забивать голы и помогать ей.

Я жажду игры и хочу играть. Хочу помогать. Хочу снова вернуться к своей лучшей форме. Я следил за «Болоньей» и знаю, насколько сильна эта команда. Я знаю историю украинских футболистов в Италии и знаю, что я первый украинский игрок в истории «Болоньи». Для меня это большая честь, и я хочу добиться чего-то значимого вместе с «Болоньей».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Болонья
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