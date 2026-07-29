Бенфика может отправить Трубина в чемпионат Англии. Трансфер за 40 млн евро
Лондонский «Челси» готов удовлетворить финансовые запросы лиссабонского клуба
Итальянский «Ювентус» был вынужден отказаться от трансфера голкипера сборной Украины Анатолия Трубина из-за требований лиссабонской «Бенфики».
«Орлы» сообщили туринскому клубу, что готовы вести переговоры о переходе 24-летнего футболиста, если получат 40 миллионов евро. Клуб Серии А ответил отказом.
Главным претендентом на украинца считается лондонский «Челси», который готов удовлетворить финансовые запросы «Бенфики» и даже связывался с лиссабонской командой.
Наставник «орлов» Марку Силва рассчитывает на Трубина, но не собирается препятствовать трансферу, если клуб получил привлекательное финансовое предложение.
Трубин провел 149 матчей в составе «Бенфики», в которых пропустил 144 мяча и 59 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря истекает в июне 2028 года.
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