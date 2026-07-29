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  4. Бенфика может отправить Трубина в чемпионат Англии. Трансфер за 40 млн евро
Португалия
29 июля 2026, 21:51 |
1435
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Бенфика может отправить Трубина в чемпионат Англии. Трансфер за 40 млн евро

Лондонский «Челси» готов удовлетворить финансовые запросы лиссабонского клуба

29 июля 2026, 21:51 |
1435
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Бенфика может отправить Трубина в чемпионат Англии. Трансфер за 40 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Итальянский «Ювентус» был вынужден отказаться от трансфера голкипера сборной Украины Анатолия Трубина из-за требований лиссабонской «Бенфики».

«Орлы» сообщили туринскому клубу, что готовы вести переговоры о переходе 24-летнего футболиста, если получат 40 миллионов евро. Клуб Серии А ответил отказом.

Главным претендентом на украинца считается лондонский «Челси», который готов удовлетворить финансовые запросы «Бенфики» и даже связывался с лиссабонской командой.

Наставник «орлов» Марку Силва рассчитывает на Трубина, но не собирается препятствовать трансферу, если клуб получил привлекательное финансовое предложение.

Трубин провел 149 матчей в составе «Бенфики», в которых пропустил 144 мяча и 59 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря истекает в июне 2028 года.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Ювентус Челси трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник
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Хіба що в Епіцентр запасним.
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