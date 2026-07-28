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  4. В Португалии назвали сумму, которую может получить Шахтер за Трубина
Португалия
28 июля 2026, 10:44 |
774
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В Португалии назвали сумму, которую может получить Шахтер за Трубина

Донецкий клуб претендует на 11,6 миллиона евро, если вратарь перейдет в «Ювентус»

28 июля 2026, 10:44 |
774
0
В Португалии назвали сумму, которую может получить Шахтер за Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Итальянский «Ювентус» возобновил интерес к голкиперу португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолию Трубину. Об этом сообщило издание Record.

Представители туринского клуба связались с агентами 24-летнего футболиста, чтобы обсудить условия потенциального соглашения и узнать сумму, которую требуют «орлы».

Сообщается, что «Бенфика» хотела бы сохранить вратаря на следующий сезон, но не будет препятствовать трансферу, если получит предложение в размере 40 миллионов евро.

Лиссабонский клуб не собирается снижать свои требования из-за донецкого «Шахтера», который владеет процентом от будущего трансфера Трубина.

«Орлы» перечислят 11,6 миллиона евро в бюджет украинской команды и заработают 28,4 миллиона евро в собственную казну, если «Ювентус» решит оформить полноценный переход вратаря.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Ювентус Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Record.pt
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