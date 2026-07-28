В Португалии назвали сумму, которую может получить Шахтер за Трубина

Итальянский «Ювентус» возобновил интерес к голкиперу португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолию Трубину. Об этом сообщило издание Record.

Представители туринского клуба связались с агентами 24-летнего футболиста, чтобы обсудить условия потенциального соглашения и узнать сумму, которую требуют «орлы».

Сообщается, что «Бенфика» хотела бы сохранить вратаря на следующий сезон, но не будет препятствовать трансферу, если получит предложение в размере 40 миллионов евро.

Лиссабонский клуб не собирается снижать свои требования из-за донецкого «Шахтера», который владеет процентом от будущего трансфера Трубина.

«Орлы» перечислят 11,6 миллиона евро в бюджет украинской команды и заработают 28,4 миллиона евро в собственную казну, если «Ювентус» решит оформить полноценный переход вратаря.