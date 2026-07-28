Лучший игрок ЧМ-2026 лег под нож хирурга
Родри успешно перенес небольшую операцию на спине
«Манчестер Сити» сообщил о том, что полузащитник Родри успешно перенес небольшую операцию на спине.
Футболист некоторое время испытывал дискомфорт, но теперь ему провели операцию по устранению проблемы, после чего он приступит к короткому периоду реабилитации.
30-летний испанец связан с «горожанами» контрактом еще на год. В прошлом сезоне он забил два гола в 33 матчах. Трансферная стоимость Родри оценивается в 55 млн евро.
На завершившемся чемпионате мира Родри триумфовал вместе со сборной Испании и был признан лучшим футболистом турнира.
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