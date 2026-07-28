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  4. Лучший игрок ЧМ-2026 лег под нож хирурга
Чемпионат мира
28 июля 2026, 19:02 |
1123
0

Лучший игрок ЧМ-2026 лег под нож хирурга

Родри успешно перенес небольшую операцию на спине

28 июля 2026, 19:02 |
1123
0
Лучший игрок ЧМ-2026 лег под нож хирурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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«Манчестер Сити» сообщил о том, что полузащитник Родри успешно перенес небольшую операцию на спине.

Футболист некоторое время испытывал дискомфорт, но теперь ему провели операцию по устранению проблемы, после чего он приступит к короткому периоду реабилитации.

30-летний испанец связан с «горожанами» контрактом еще на год. В прошлом сезоне он забил два гола в 33 матчах. Трансферная стоимость Родри оценивается в 55 млн евро.

На завершившемся чемпионате мира Родри триумфовал вместе со сборной Испании и был признан лучшим футболистом турнира.

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Манчестер Сити Родри чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу
Руслан Полищук Источник: ФК Манчестер Сити
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