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Бельгия
28 июля 2026, 19:01 | Обновлено 28 июля 2026, 19:02
575
0

ВИДЕО. Форварда Юниона вытащили из авто и жестоко ограбили в Брюсселе

Мохаммед Фусейни стал жертвой нападения в столице Бельгии

28 июля 2026, 19:01 | Обновлено 28 июля 2026, 19:02
575
0
ВИДЕО. Форварда Юниона вытащили из авто и жестоко ограбили в Брюсселе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Фусейни
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Форвард бельгийского «Юниона» Сен-Жилуаз Мохаммед Фусейни стал жертвой жестокого ограбления.

Как сообщает издание HLN, в воскресенье утром около 6:30 ганец сел в свой припаркованный автомобиль на проспекте Луизы в Брюсселе, после чего к нему подошли несколько мужчин с капюшонами на головах.

Они вытащили ганского форварда из автомобиля и сразу, похоже, попытались выхватить смартфон из его рук. Фусейни оказал сопротивление, но его одолели пятеро нападавших.

Трое из них удерживали его и забрали также часы – Rolex Datejust ориентировочной стоимостью от 8 до 14 тысяч евро. Тем временем их сообщник осматривал автомобиль Фусейни. После этого они отпустили его и скрылись.

По информации источников, близких к расследованию, видео снял один из одноклубников. Сообщается, что он был вместе с Фусейни и шел позади ганца, когда произошло нападение. Благодаря его записям полиция смогла быстро идентифицировать нескольких нападавших.

«Видео с прошлого воскресенья является чрезвычайно тяжелым для просмотра. После этого он прошел обследование в больнице, где ему отлично помогли представители брюссельской полиции, которым мы искренне благодарны за их прекрасную работу. Травмы оказались незначительными, и вчера он возобновил тренировки», – сообщил «Юнион».

Учитывая обстоятельства, последствия оказались не такими серьезными, в том числе и в физическом плане. Однако после этих событий Фусейни был сильно напуган.

«Три человека стали жертвами ограбления с применением насилия, когда они направлялись к своему автомобилю в Брюсселе. По первым данным расследования, несколько лиц напали на них и забрали различные ценные вещи, в том числе часы, телефоны и личные предметы», – сообщила местная прокуратура.

Также там добавили, что двое потерпевших получили травмы, из-за которых были временно нетрудоспособными, а одного подозреваемого уже удалось идентифицировать и арестовать. Во время обыска его дома были найдены вещи, которые были заявлены как украденные.

Сейчас судебное расследование продолжается, чтобы установить точные обстоятельства происшествия и идентифицировать всех причастных лиц.

Фусейни присоединился к «Юниону» летом 2024 года из датского «Раннерса». В 71 матче за бельгийский клуб он забил 14 голов.

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Мохаммед Фусейни Юнион Сент-Жилуаз ограбление чемпионат Бельгии по футболу
Иван Чирко Источник: Het Laatste Nieuws
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