ВИДЕО. Форварда Юниона вытащили из авто и жестоко ограбили в Брюсселе
Мохаммед Фусейни стал жертвой нападения в столице Бельгии
Форвард бельгийского «Юниона» Сен-Жилуаз Мохаммед Фусейни стал жертвой жестокого ограбления.
Как сообщает издание HLN, в воскресенье утром около 6:30 ганец сел в свой припаркованный автомобиль на проспекте Луизы в Брюсселе, после чего к нему подошли несколько мужчин с капюшонами на головах.
Они вытащили ганского форварда из автомобиля и сразу, похоже, попытались выхватить смартфон из его рук. Фусейни оказал сопротивление, но его одолели пятеро нападавших.
Трое из них удерживали его и забрали также часы – Rolex Datejust ориентировочной стоимостью от 8 до 14 тысяч евро. Тем временем их сообщник осматривал автомобиль Фусейни. После этого они отпустили его и скрылись.
По информации источников, близких к расследованию, видео снял один из одноклубников. Сообщается, что он был вместе с Фусейни и шел позади ганца, когда произошло нападение. Благодаря его записям полиция смогла быстро идентифицировать нескольких нападавших.
«Видео с прошлого воскресенья является чрезвычайно тяжелым для просмотра. После этого он прошел обследование в больнице, где ему отлично помогли представители брюссельской полиции, которым мы искренне благодарны за их прекрасную работу. Травмы оказались незначительными, и вчера он возобновил тренировки», – сообщил «Юнион».
Учитывая обстоятельства, последствия оказались не такими серьезными, в том числе и в физическом плане. Однако после этих событий Фусейни был сильно напуган.
«Три человека стали жертвами ограбления с применением насилия, когда они направлялись к своему автомобилю в Брюсселе. По первым данным расследования, несколько лиц напали на них и забрали различные ценные вещи, в том числе часы, телефоны и личные предметы», – сообщила местная прокуратура.
Также там добавили, что двое потерпевших получили травмы, из-за которых были временно нетрудоспособными, а одного подозреваемого уже удалось идентифицировать и арестовать. Во время обыска его дома были найдены вещи, которые были заявлены как украденные.
Сейчас судебное расследование продолжается, чтобы установить точные обстоятельства происшествия и идентифицировать всех причастных лиц.
Фусейни присоединился к «Юниону» летом 2024 года из датского «Раннерса». В 71 матче за бельгийский клуб он забил 14 голов.
🔴🇧🇪 𝗟𝗲 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗱 𝗙𝘂𝘀𝗲𝗶𝗻𝗶 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮̀ 𝗕𝗿𝘂𝘅𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 !— Capsule (@CapsuleInfoFR) July 28, 2026
Le Ghanéen, attaquant de l’Union Saint-Gilloise, a été agressé par cinq hommes cagoulés qui lui ont volé son téléphone ainsi… pic.twitter.com/QGoTMabtSg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок начнется 28 июля в 21:00 по Киеву
Форвард сборной Украины проведет один сезон в составе «красно-синих» на правах аренды