Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
На футболиста претендует «Челси»
Лондонский «Челси» проявляет интерес к украинскому защитнику Илье Забарному, который в настоящее время выступает за французский ПСЖ.
По информации источника, кандидатура 23-летнего футболиста обсуждалась внутри «синих» как один из возможных вариантов для усиления обороны.
Сообщается, что агент Забарного предложил своего клиента «Челси», после чего лондонский клуб начал анализировать возможность потенциального перехода.
Интерес «Челси» к украинцу не является новым. Клуб пытался подписать Забарного ещё во время его выступлений за «Борнмут» и высоко оценивает стиль игры защитника.
Напомним, Забарный перешёл в ПСЖ из «Борнмута» прошлым летом и завоевал место в стартовом составе команды в Лиге 1.
📣📣📣 One name also mentioned to me by another source is Illia Zabarnyi of PSG. Chelsea tried to sign him when he was at Bournemouth and have an admiration for his style of play. We can confirm that his agent has offered the player to Chelsea, and Chelsea have been discussing… pic.twitter.com/UMZJc1KqOK— Potent (@Potentsports) July 28, 2026
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