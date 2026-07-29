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  4. Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Англия
29 июля 2026, 07:06 |
9328
5

Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль

На футболиста претендует «Челси»

29 июля 2026, 07:06 |
9328
5 Comments
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Лондонский «Челси» проявляет интерес к украинскому защитнику Илье Забарному, который в настоящее время выступает за французский ПСЖ.

По информации источника, кандидатура 23-летнего футболиста обсуждалась внутри «синих» как один из возможных вариантов для усиления обороны.

Сообщается, что агент Забарного предложил своего клиента «Челси», после чего лондонский клуб начал анализировать возможность потенциального перехода.

Интерес «Челси» к украинцу не является новым. Клуб пытался подписать Забарного ещё во время его выступлений за «Борнмут» и высоко оценивает стиль игры защитника.

Напомним, Забарный перешёл в ПСЖ из «Борнмута» прошлым летом и завоевал место в стартовом составе команды в Лиге 1.

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трансферы ПСЖ Челси трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Олійниченко так і продовжує із дверима статевий зв'язок Нічого не змінюється.
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+3
Олі-Олі-Олійчено... доречі а можна забанити новини від Олійченка, просто для себе особисто???
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+3
А що, Челсі Мудака мало?!
Ще одного, хоче?
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+2
отключите интернет этому барану , который пишет такие новости 
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+2
ЛЧ з ПСЖ виграв, то можна й валити. Думаю, що йому там зараз не надто комфортно, включаючи те, що треба вчити французьку, замість англійської, яку він вже знає. Це вже не згадую про кацапів, якими обмазався паризький клуб. Тому думаю і варіант Лівера і варіант Челсі має бути цікавим для Ілюхи. У Лівері знайомий тренер, у Челсі Мудрик, який допоможе з адаптацією
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+1
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