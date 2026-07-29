Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль

Лондонский «Челси» проявляет интерес к украинскому защитнику Илье Забарному, который в настоящее время выступает за французский ПСЖ.

По информации источника, кандидатура 23-летнего футболиста обсуждалась внутри «синих» как один из возможных вариантов для усиления обороны.

Сообщается, что агент Забарного предложил своего клиента «Челси», после чего лондонский клуб начал анализировать возможность потенциального перехода.

Интерес «Челси» к украинцу не является новым. Клуб пытался подписать Забарного ещё во время его выступлений за «Борнмут» и высоко оценивает стиль игры защитника.

Напомним, Забарный перешёл в ПСЖ из «Борнмута» прошлым летом и завоевал место в стартовом составе команды в Лиге 1.