Усиление для Костюка. К Динамо присоединится сын легенды клуба

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко восстановился после травмы и в ближайшее время присоединится к тренировкам основного состава.

По информации источника, 21-летний полузащитник уже приступил к работе после повреждения мышцы передней поверхности бедра. Сейчас Саленко тренируется вместе с молодежной командой «Динамо» U-21.

Ожидается, что 9 августа футболист вернется в основную группу команды Игоря Костюка и сможет полноценно готовиться к матчам нового сезона.

В сезоне 2025/26 Саленко выступал на правах аренды за луганскую «Зарю». Полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.