Усиление для Костюка. К Динамо присоединится сын легенды клуба
Роман Саленко вскоре возобновит тренировки
Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко восстановился после травмы и в ближайшее время присоединится к тренировкам основного состава.
По информации источника, 21-летний полузащитник уже приступил к работе после повреждения мышцы передней поверхности бедра. Сейчас Саленко тренируется вместе с молодежной командой «Динамо» U-21.
Ожидается, что 9 августа футболист вернется в основную группу команды Игоря Костюка и сможет полноценно готовиться к матчам нового сезона.
В сезоне 2025/26 Саленко выступал на правах аренды за луганскую «Зарю». Полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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