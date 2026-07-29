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  4. Усиление для Костюка. К Динамо присоединится сын легенды клуба
Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 23:02 |
1260
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Усиление для Костюка. К Динамо присоединится сын легенды клуба

Роман Саленко вскоре возобновит тренировки

29 июля 2026, 23:02 |
1260
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Усиление для Костюка. К Динамо присоединится сын легенды клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Саленко
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Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко восстановился после травмы и в ближайшее время присоединится к тренировкам основного состава.

По информации источника, 21-летний полузащитник уже приступил к работе после повреждения мышцы передней поверхности бедра. Сейчас Саленко тренируется вместе с молодежной командой «Динамо» U-21.

Ожидается, что 9 августа футболист вернется в основную группу команды Игоря Костюка и сможет полноценно готовиться к матчам нового сезона.

В сезоне 2025/26 Саленко выступал на правах аренды за луганскую «Зарю». Полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Роман Саленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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А Панамаренка куда?? Динама ж не резиновая... Или резиновая??
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