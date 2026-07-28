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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 19:52 |
925
0

В Динамо сообщили, что футболист отправился в Барселону по важной причине

Вивчаренко перенес операцию​​​​​​​

28 июля 2026, 19:52 |
925
0
В Динамо сообщили, что футболист отправился в Барселону по важной причине
ФК Динамо. Костянтин Вивчаренко
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Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко, получивший травму колена в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против румынской «Университати», перенес операцию.

О состоянии здоровья и восстановлении футболиста рассказал главный врач первой команды ФК «Динамо» (Киев) Андрей Шморгун:

– В минувшую пятницу Константину Вивчаренко была проведена артроскопия коленного сустава. Операцию в Барселоне выполнил профессор Рамон Кугат. Вместе с нашим футболистом находился клубный врач Игорь Конивец.

По возвращении в Киев защитник начнет реабилитацию на клубной базе «Динамо».

Футболист будет проходить необходимые восстановительные процедуры и физиотерапию, заниматься в реабилитационном зале и выполнять комплекс специальных упражнений.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу операция Украинская Премьер-лига Константин Вивчаренко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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олійченко ну пля ...
астанавитесь))
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