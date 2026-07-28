В Динамо сообщили, что футболист отправился в Барселону по важной причине
Вивчаренко перенес операцию
Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко, получивший травму колена в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против румынской «Университати», перенес операцию.
О состоянии здоровья и восстановлении футболиста рассказал главный врач первой команды ФК «Динамо» (Киев) Андрей Шморгун:
– В минувшую пятницу Константину Вивчаренко была проведена артроскопия коленного сустава. Операцию в Барселоне выполнил профессор Рамон Кугат. Вместе с нашим футболистом находился клубный врач Игорь Конивец.
По возвращении в Киев защитник начнет реабилитацию на клубной базе «Динамо».
Футболист будет проходить необходимые восстановительные процедуры и физиотерапию, заниматься в реабилитационном зале и выполнять комплекс специальных упражнений.
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