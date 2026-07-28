Чемпионат мира28 июля 2026, 15:29 | Обновлено 28 июля 2026, 15:45
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Скандал закончен. Выбран новый тренер сборной Италии
Команду возглавит Манчини
28 июля 2026, 15:29 | Обновлено 28 июля 2026, 15:45
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По информации Sky Italia, новым тренером сборной Италии станет Роберто Манчини.
Ожидалось, что наставником будет Андреа Пирло, однако из-за скандала со взаимодействием с российским букмекером легенда итальянского футбола не возглавил национальную команду.
Манчини уже работал со сборной Италии с 2018 по 2023 год.
Последние сезоны специалист тренировал Аль-Садд.
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