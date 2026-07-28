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Чемпионат мира
28 июля 2026, 15:29 | Обновлено 28 июля 2026, 15:45
993
0

Скандал закончен. Выбран новый тренер сборной Италии

Команду возглавит Манчини

28 июля 2026, 15:29 | Обновлено 28 июля 2026, 15:45
993
0
Скандал закончен. Выбран новый тренер сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини
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По информации Sky Italia, новым тренером сборной Италии станет Роберто Манчини.

Ожидалось, что наставником будет Андреа Пирло, однако из-за скандала со взаимодействием с российским букмекером легенда итальянского футбола не возглавил национальную команду.

Манчини уже работал со сборной Италии с 2018 по 2023 год.

Последние сезоны специалист тренировал Аль-Садд.

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Роберто Манчини сборная Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sport Italia
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