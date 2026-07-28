Скандал закончен. Выбран новый тренер сборной Италии

По информации Sky Italia, новым тренером сборной Италии станет Роберто Манчини.

Ожидалось, что наставником будет Андреа Пирло, однако из-за скандала со взаимодействием с российским букмекером легенда итальянского футбола не возглавил национальную команду.

Манчини уже работал со сборной Италии с 2018 по 2023 год.

Последние сезоны специалист тренировал Аль-Садд.