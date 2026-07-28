Экс-игрок УПЛ дал советы ПАОКу перед матчем с Динамо

Спортивный директор ПАОКа Лео Матос, известный украинским болельщикам по выступлениям в УПЛ, провел беседу с командой перед ответным матчем против «Динамо» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

Матос отметила качество игры греческой команды и большой потенциал, который должен проявиться в течение сезона. Впрочем, Лео попросил футболистов не терять бдительности, поскольку судьба дуэли еще не решена.

«Мы должны выходить на каждую игру с абсолютной концентрацией», – сказал в своей речи Матос.

Первый матч между командами прошел в польском городе Люблин, где победу одержали игроки ПАОКа – 3:2. Ответная встреча состоится 30 июля, старт – в 20:45.

Лео Матос – экс-игрок «Черноморца» и «Днепра», выступавший в УПЛ с 2010 по 2016 год. Карьеру футболиста бразилец завершил в 2023 году и перешел на должность функционера.