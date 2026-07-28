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Чемпионат мира
28 июля 2026, 13:45 | Обновлено 28 июля 2026, 14:04
443
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Зинедин ЗИДАН: «Было столько предложений – я отказал всем ради Франции»

Наставник осуществил мечту

28 июля 2026, 13:45 | Обновлено 28 июля 2026, 14:04
443
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Зинедин ЗИДАН: «Было столько предложений – я отказал всем ради Франции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан
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Федерация футбола Франции новым тренером сборной назначила легендарного Зинедина Зидана, который ждал своего шанса и не работал после ухода из Реала в 2021 году.

«Сегодня я исполнил мечту. За последние 4 или 5 лет у меня было множество предложений от клубов – я отказал всем, чтобы работать со сборной Франции».

«Только этого я хотел после ухода из Реала. Я отдам все силы на этой работе. Килиан Мбаппе? Нет, мы не говорили с ним. Самое важное для него – отдохнуть после сложного сезона», – сказал Зидан.

Осенью Франция в Лиге наций сыграет против Италии, Турции и Бельгии.

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Зинедин Зидан сборная Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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весела група у лізі націй буде що восени подивитись
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