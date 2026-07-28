Зинедин ЗИДАН: «Было столько предложений – я отказал всем ради Франции»
Наставник осуществил мечту
Федерация футбола Франции новым тренером сборной назначила легендарного Зинедина Зидана, который ждал своего шанса и не работал после ухода из Реала в 2021 году.
«Сегодня я исполнил мечту. За последние 4 или 5 лет у меня было множество предложений от клубов – я отказал всем, чтобы работать со сборной Франции».
«Только этого я хотел после ухода из Реала. Я отдам все силы на этой работе. Килиан Мбаппе? Нет, мы не говорили с ним. Самое важное для него – отдохнуть после сложного сезона», – сказал Зидан.
Осенью Франция в Лиге наций сыграет против Италии, Турции и Бельгии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энтони все же победил
Яков Кинарейкин впервые попал в заявку «Желтой субмарины»