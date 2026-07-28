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Лига конференций
28 июля 2026, 12:10 |
25
0

Дрита – Флориана. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок начнется 28 июля в 21:00 по Киеву

28 июля 2026, 12:10 |
25
0
Дрита – Флориана. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК Дрита
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28 июля, в рамках квалификации Лиги конференций, свою ответную встречу проведут Дрита – Флориана. Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Дрита

Представитель Косово в прошлом сезоне уверенно выиграл внутреннее первенство, причем в концовке команда перестала играть, выдав серию из трех поражений. Свою еврокубковую кампанию Дрита начала с квалификации Лиги чемпионов, где сразилась с литовским Жальгирис Каунас. Выездная встреча завершилась перспективной ничьей – 1:1, а дома косовары вели 2:1 до 82-й минуты, но в итоге уступили 2:3, пропустив решающий мяч на 90+4 минуте.

Вылет из самого престижного еврокубка получился обидным и болезненным, сейчас Дрита снова в ситуации, где все определится в ответном домашнем матче. Команда может готовиться полноценно к игре, так как внутреннее первенство еще не началось.

Флориана

Мальтийский клуб имеет длинную историю, ведь был основан еще в конце ХIХ века, за это время Флориана выигрывал чаще всех национальное первенство, но в последние годы не впечатлял. В прошлом сезоне команда смогла стать чемпионом, что позволило пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

Весьма обнадеживающе клуб начал в самом престижном еврокубке, где сенсационно одолел на своем поле ирландский Шемрок Роверс со счетом 2:0. Запаса прочности не хватило, чтоб пройти дальше, ведь в гостях уступили 1:5, прекратив борьбу в турнире.

Личные встречи

В первом матче команды играли на встречных курсах, но забить в основное время так и не смогли, зато на 90+4 минуте Дрита открыла счет, гол не был победным, ведь хозяева смогли сравнять на 90+9 минуте, в итоге 1:1.

Прогноз

На бумаге чемпион Косово считается фаворитом, но в этой паре может завязаться интересная борьба. Я тоже считаю, что Дрита имеет больше шансов на успех, фактор своей арены должен помочь добиться желаемого. Ставка на успех хозяев с форой -1 за 1,87 выглядит здесь перспективно.

Прогноз Sport.ua
Дрита
28 июля 2026 -
21:00
Флориана
Фора Дриты (-1) 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Дрита Флориана Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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