ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика продала нападающего новичку Серии А
«Монца» усилилась Гуштову Варелой
Итальянская «Монца» официально переманила к себе 21-летнего нападающего Гуштаву Варелу из «Бенфики».
Форвард подписал контракт с новым клубом до лета 2030 года. По информации Transfermarkt, переход Варелы обошелся в 2,5 миллиона евро.
Гуштаву выступал за «Бенфику Б», имея в активе всего один матч за основную команду в сезоне 2023/24.
В составе второй команды «орлов» Варела наиграл 60 матчей, забил 15 мячей и отдал пять ассистов.
«Монца» вернулась в Серию А после одного сезона отсутствия. После летнего отдыха первый матч кампании клуб проведет в гостях против «Интера» (22 августа).
WELCOME GUSTAVO 🔥⚪️🔴— AC Monza (@ACMonza) July 27, 2026
Comunicato ufficiale ➡️ https://t.co/MzKJg8SXLI 🗞️#Varela pic.twitter.com/CnVK64mp9T
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