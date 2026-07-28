ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика продала нападающего новичку Серии А

Итальянская «Монца» официально переманила к себе 21-летнего нападающего Гуштаву Варелу из «Бенфики».

Форвард подписал контракт с новым клубом до лета 2030 года. По информации Transfermarkt, переход Варелы обошелся в 2,5 миллиона евро.

Гуштаву выступал за «Бенфику Б», имея в активе всего один матч за основную команду в сезоне 2023/24.

В составе второй команды «орлов» Варела наиграл 60 матчей, забил 15 мячей и отдал пять ассистов.

«Монца» вернулась в Серию А после одного сезона отсутствия. После летнего отдыха первый матч кампании клуб проведет в гостях против «Интера» (22 августа).