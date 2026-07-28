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Лига чемпионов
28 июля 2026, 10:43 | Обновлено 28 июля 2026, 10:44
18
0

Хартс – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок начнется 28 июля в 21:45 по Киеву

28 июля 2026, 10:43 | Обновлено 28 июля 2026, 10:44
18
0
Хартс – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Хартс
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28 июля на Тайнкасл Парк пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Хартс встретится со Штурмом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Хартс

Команда при достаточно славной истории и периодических попытках вернуться на высокий уровень, даже на родине не особенно высоко котировалась в последнее время. Не так давно она и вовсе болталась в Чемпионшипе, а, вернувшись, показывала довольно скромные результаты. Позапрошлый сезон, например, доигрывали в зоне вылета.

Тем более сенсационный был рывок 2025/2026. Тогда выскочка как возглавил турнирную таблицу еще в регулярном чемпионате, так и оставался на вершине практически до последнего тура... Вот только в финальном, решающем матче все же претендент дрогнул: проиграл Селтику и отдал ему первое место. И не понятно, когда будет новый шанс на титул, тем более что Макиннес, автор успеха, перебрался тренировать Рейнджерс. А прибывший в Эдинбург Вранкен начинает с такого крупного поражения.

Штурм

Клуб стал тем, кто сумел остановить Ред Булл Зальцбург. Доминирование последнего закончилось в 2024-м, когда титул переехал в Грац. И там и остался в следующем чемпионате. А вот в прошлом сезоне на вершине Бундеслиги оказался ЛАСК. Конечно же, сейчас хотят вернуть себе титул, и новый сезон начинают футболисты с уверенных побед. Так, на выходных разгромили скромный Зееркирхен, оформив выездные 3-0.

Но еще важнее было удачное начало в Лиге чемпионов. Горенц-Станкович открыл счет уже на четвертой минуте, а окончательно интригу убили после перерыва. Тогда за короткое время шотландцам забили еще трижды - сложно представить, что на такое можно ответить.

Статистика личных встреч

До прошлой недели клубы ни разу не играли между собой даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что в Эдинбурге хозяева попытаются хлопнуть дверью в Лиге чемпионов - не пройдут дальше, но выиграют хотя бы. В целом, можно играть без оглядки на счет - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Хартс
28 июля 2026 -
21:45
Штурм Грац
Тотал больше 2.5 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Хартс Штурм Грац Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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