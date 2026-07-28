Президент клуба блокирует трансфер украинца, игнорируя предложения

Столичный клуб Польши «Легия» сделал первый шаг к трансферу 24-летнего украинца Богдана Вьюнника и направил предложение «Лехии» Гданьск.

Однако «Лехия» решила проигнорировать обращение «Легии», так как не намерена расставаться со своим футболистом.

По словам самого игрока, переговоры о переходе лично блокирует президент «Лехии» Паоло Урфер.

«Есть предложение от «Легии», но Паоло его игнорирует. Я все еще травмирован и восстанавливаюсь самостоятельно. Клуб мне не помогает», – заявил Богдан.

Это уже не первый подобный случай в карьере Вьюнника. Ранее «Лехия» также не реагировала на предложения других польских клубов относительно украинского нападающего.

Контракт Вьюнника с «Лехией» рассчитан до лета 2028 года, поэтому клуб не спешит расставаться со своим футболистом.

Новый сезон Богдан еще не начал из-за травмы. В стартовом матче кампании «Лехия» под руководством Владислава Лупашко потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.