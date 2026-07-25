Лупашко начал в Польше с разгромного домашнего поражения
«Лехия» проиграла 0:3 на старте чемпионата
В Польше стартовала Первая лига.
«Лехия» украинского главного тренера Владислава Лупашко принимала «Погонь» в первом туре и разгромно уступила со счетом 0:3. Гости открыли счет на 38-й минуте и после перерыва забили еще дважды.
Иван Желизко провел на поле 90 минут с капитанской повязкой. Другие украинцы, Богдан Вьюнник и Даниил Малов, остались вне заявки.
39-летний Лупашко возглавил «Лехию» 1 июля.
Первая лига Польши, первый тур. 25 июля.
Лехия – Погонь – 0:3 (0:1)
Голы: Яронь, 38, Корчаковски, 61, Маевски, 77.
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