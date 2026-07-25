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  4. Лупашко начал в Польше с разгромного домашнего поражения
Польша
25 июля 2026, 20:19 |
1766
6

Лупашко начал в Польше с разгромного домашнего поражения

«Лехия» проиграла 0:3 на старте чемпионата

25 июля 2026, 20:19 |
1766
6 Comments
Лупашко начал в Польше с разгромного домашнего поражения
ФК Лехия. Владислав Лупашко
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В Польше стартовала Первая лига.

«Лехия» украинского главного тренера Владислава Лупашко принимала «Погонь» в первом туре и разгромно уступила со счетом 0:3. Гости открыли счет на 38-й минуте и после перерыва забили еще дважды.

Иван Желизко провел на поле 90 минут с капитанской повязкой. Другие украинцы, Богдан Вьюнник и Даниил Малов, остались вне заявки.

39-летний Лупашко возглавил «Лехию» 1 июля.

Первая лига Польши, первый тур. 25 июля.

Лехия – Погонь – 0:3 (0:1)

Голы: Яронь, 38, Корчаковски, 61, Маевски, 77.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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Комментарии 7
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Фізкультурник вийшов на міжнародний рівень 
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+3
цікаво, скільки він протримається у Лехії
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0
О, курва!!
Физрук, он и в поляндии ФИЗРУК 😂🤣🤣
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0
наш агент в польських тилах
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0
Вот это поворот!
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0
😪Шкода
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0
Норм так влетів польському середняку.
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0
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