Лупашко начал в Польше с разгромного домашнего поражения

В Польше стартовала Первая лига.

«Лехия» украинского главного тренера Владислава Лупашко принимала «Погонь» в первом туре и разгромно уступила со счетом 0:3. Гости открыли счет на 38-й минуте и после перерыва забили еще дважды.

Иван Желизко провел на поле 90 минут с капитанской повязкой. Другие украинцы, Богдан Вьюнник и Даниил Малов, остались вне заявки.

39-летний Лупашко возглавил «Лехию» 1 июля.

Первая лига Польши, первый тур. 25 июля.

Лехия – Погонь – 0:3 (0:1)

Голы: Яронь, 38, Корчаковски, 61, Маевски, 77.