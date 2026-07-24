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  4. Владислав ЛУПАШКО: «Счастлив, что сделал такой выбор»
Польша
24 июля 2026, 19:46 |
93
0

Владислав ЛУПАШКО: «Счастлив, что сделал такой выбор»

Украинский тренер прокомментировал решение возглавить гданьскую «Лехию»

24 июля 2026, 19:46 |
93
0
Владислав ЛУПАШКО: «Счастлив, что сделал такой выбор»
Владислав Лупашко
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Украинский тренер Владислав Лупашко прокомментировал решение возглавить гданьскую «Лехию»:

«Первые впечатления от работы в «Лехии» были неоднозначными. Да, есть определенные сложности, но клуб прилагает усилия, чтобы преодолеть трудности и стабилизировать ситуацию. Думаю, это типичная ситуация, когда команда понижается в классе. Игроки, которые были лидерами, хотят уйти, ведь считают себя футболистами высших дивизионов. Прежде всего нужно стабилизировать психологическое состояние команды, а потом уже физическое.

Приход в «Лехию» — смелый шаг, потому что для меня это был тотальный выход из зоны комфорта в первые дни. Просто тотальный. Ты понимаешь, что такой среды я в Украине не смог бы получить и ощутить. Совсем другой вызов.

Когда работаешь в Украине, всё очень понятно. А здесь всё по-другому — как работать с игроками, как с ними разговаривать, как общаться с руководством, как организовать тренировочный процесс, как клуб каждый день отчитывается по травмированным. Понимаю, что это опыт, благодаря которому ты можешь расти.

Сейчас я уже очень счастлив, что так сложилось. В самых сложных ситуациях нельзя сдаваться, потому что именно в этот момент ты растёшь больше всего.

Очень многие люди говорили мне, что нужно соглашаться на любую команду. Мол, ты молодой тренер и не должен сидеть дома. Я всем отвечал, что не хочу работать просто ради того, чтобы работать. Хочу что-то дать клубу и чтобы мы вместе развивались.

Ты должен работать там, где будут ценить тебя и твои идеи. Хотелось попасть туда, где будут знать, на что ты способен, что и как ты будешь строить.

У меня были определенные переговоры, но из большинства из них я выходил очень разочарованным, потому что люди не понимали, зачем я им нужен. Некоторые переговоры были очень некомпетентными. Были варианты, очень выгодные в финансовом плане. Но мы рисковали и ждали чего-то другого. На данном этапе я счастлив, что сделал выбор не в пользу больших денег, а в пользу личного развития».

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Владислав Лупашко Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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