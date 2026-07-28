28 июля на Варе Арена пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором КуПС встретится с Сабахом. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

КуПС

Команда периодически выходит на первые роли в финском футболе. Сейчас она тоже на подъеме, причем это подтверждали не только на внутренней арене. В Лиге конференций 2025/2026 получилось выйти в плей-офф. Несмотря на такую загрузку, они удерживают стабильное лидерство в Вейккауслиге. В 2024-м году получилось взять первый титул за пять лет. Его успешно защитили в прошлом сезоне, и надеются остаться на первом месте сейчас - остается из конкурентов только Интер Турку.

Это при том, что сейчас снова финны начали серьезно отвлекаться на участие в Лиге чемпионов. Они уже выбили первого своего соперника по квалификации Лиги чемпионов - Вардар. Причем, выиграв 2:0 в Северной Македонии, позволили потом дома сопернику взять реванш, но все же в экстра-тайме свели к удовлетворительным для себя 2:3.

Сабах

Клуб был основан относительно недавно, даже по меркам бурного кавказского региона. Но постепенно осваивались, и в 2025-м году добыло первый для себя титул - кубок Азербайджана. А в следующем сезоне не только смогли сохранить тот трофей, но и прибавили другой, еще более статусный: дебютное чемпионство. Причем тогда очень уверенно обыграли такого безусловного фаворита, как Карабах!

Это позволило отправиться в квалификацию Лиги чемпионов. Там пока что дебютант демонстрирует стопроцентный результат. Сначала дважды обыграли Нью-Сэйнтс, 2:0 на выезде и 2:1 дома. Ну, а на прошлой неделе единственный гол Симича перед перерывом принес победу над финнами.

Статистика личных встреч

Азербайджанцы только год назад дебютировали в еврокубках. Не удивительно, что они впервые сыграли с соперником из Куопио на прошлой неделе.

Прогноз

Букмекерские конторы не исключают, что гости смогут продлить свою победную серию. Тут стоит помнить, что им нужно просто не проиграть - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,86).