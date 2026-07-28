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Италия
28 июля 2026, 10:10 |
1339
2

Стало известно, когда Довбик покинет Рому и присоединится к новому клубу

Форвард сборной Украины прибудет в лагерь «Болоньи» для прохождения медосмотра

28 июля 2026, 10:10 |
1339
2 Comments
Стало известно, когда Довбик покинет Рому и присоединится к новому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик продолжит карьеру в составе «Болоньи», где будет выступать на правах аренды.

Итальянский журналист Марко Контерио сообщил, что 28-летний нападающий прибудет в лагерь «красно-синих» во вторник, 28 июля, и пройдет медосмотр.

«Болонья» сможет официально объявить о переходе украинского футболиста – стороны договорились об аренде на один сезон с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

В услугах Довбика был лично заинтересован главный тренер Доменико Тедеско, который искал усиление в атаку для борьбы за еврокубки после занятого восьмого места в прошлом сезоне.

Форвард провел 18 матчей в составе римского клуба в кампании 2025/26, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт украинца истекает в июне 2029-го, а его стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Рома Рим Артем Довбик Болонья Доменико Тедеско трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Не мелітьтдурні кому він потрібен треба вкалувати щоб грати 
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Это же бывший тренер Спартака. Он обязательно купит русского,чтобы Довбику было веселее
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-2
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