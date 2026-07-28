Стало известно, когда Довбик покинет Рому и присоединится к новому клубу

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик продолжит карьеру в составе «Болоньи», где будет выступать на правах аренды.

Итальянский журналист Марко Контерио сообщил, что 28-летний нападающий прибудет в лагерь «красно-синих» во вторник, 28 июля, и пройдет медосмотр.

«Болонья» сможет официально объявить о переходе украинского футболиста – стороны договорились об аренде на один сезон с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

В услугах Довбика был лично заинтересован главный тренер Доменико Тедеско, который искал усиление в атаку для борьбы за еврокубки после занятого восьмого места в прошлом сезоне.

Форвард провел 18 матчей в составе римского клуба в кампании 2025/26, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт украинца истекает в июне 2029-го, а его стоимость составляет 15 миллионов евро.