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28 июля 2026, 01:47 | Обновлено 28 июля 2026, 01:49
55
0

ФОТО. Футбольная ведущая восхитила фигурой в откровенном мини-бикини

Мариалуиза Якобелли поделилась эффектным снимком перед стартом нового сезона Серии А

28 июля 2026, 01:47 | Обновлено 28 июля 2026, 01:49
55
0
ФОТО. Футбольная ведущая восхитила фигурой в откровенном мини-бикини
Instagram. Мариалуиза Якобелли
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Известная итальянская спортивная журналистка Мариалуиза Якобелли опубликовала в соцсетях новую фотографию с отдыха.

34-летняя ведущая предстала у моря в откровенном красном мини-бикини, которое подчеркнуло ее пышные формы и стройную фигуру. Образ Мариалуиза дополнила солнцезащитными очками, а на руке закрепила маску для плавания.

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Поклонники телеведущей не оставили публикацию без внимания и засыпали ее комплиментами.

«Самая красивая в мире», «Просто невероятная», «Настоящая русалка», «Великолепная», – написали пользователи в комментариях.

Якобелли имеет около пяти миллионов подписчиков. В новом сезоне она будет освещать матчи Серии А для SportMediaset, а ранее работала на DAZN, Rai и Telelombardia.

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фото девушки lifestyle Мария Якобелли чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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