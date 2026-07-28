ФОТО. Футбольная ведущая восхитила фигурой в откровенном мини-бикини
Мариалуиза Якобелли поделилась эффектным снимком перед стартом нового сезона Серии А
Известная итальянская спортивная журналистка Мариалуиза Якобелли опубликовала в соцсетях новую фотографию с отдыха.
34-летняя ведущая предстала у моря в откровенном красном мини-бикини, которое подчеркнуло ее пышные формы и стройную фигуру. Образ Мариалуиза дополнила солнцезащитными очками, а на руке закрепила маску для плавания.
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Поклонники телеведущей не оставили публикацию без внимания и засыпали ее комплиментами.
«Самая красивая в мире», «Просто невероятная», «Настоящая русалка», «Великолепная», – написали пользователи в комментариях.
Якобелли имеет около пяти миллионов подписчиков. В новом сезоне она будет освещать матчи Серии А для SportMediaset, а ранее работала на DAZN, Rai и Telelombardia.
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