Первая лига. Ничьи Александрии и Чернигова, победа Полтавы

24-26 июля состоялись поединки 1-го тура Первой лиги. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных моментов в этих матчах.

Выездные победы тура

Из восьми поединков в двух были зафиксированы выездные победы, которые записали в свой актив «Виктория» и «Полтава». Сумская команда добилась виктории со счетом 1:0, а полтавский коллектив победил с результатом 3:0. Любопытно, что оба клуба забивали мячи во вторых таймах своих встреч.

По поводу «Полтавы» добавим, что эта команда в прошлом сезоне играла в УПЛ, и победа в первом туре новой кампании говорит о том, что у нее есть шансы вернуться в элиту.

Экс-звезды УПЛ тура

«Александрия», которая также вылетела из УПЛ, сыграла первый поединок во втором дивизионе. Соперником команды Владимира Шарана стала «Нива». Александрийцы вышли вперед после автогола, но гостям удалось выровнять положение благодаря забитому мячу Андрея Борячука, который известен своей игрой в элите. Как итог, «Александрия» и «Нива» расписали мировую 1:1.

Гол тура

«Локомотив», который повысился в классе, встречался на своем поле с «Черниговом». Киевская команда вышла вперед после гола Богдана Мордаса. Но черниговская команда сумела сравнять счет. Уже на 90+5 минуте финалисту Кубка Украины-2026 удалось организовать гол-красавец. После эффектной передачи со своей половины поля и паса головой от одноклубника Дмитрий Фатеев очень красиво головой отправил мяч в ворота оппонента.

Как итог, в этом матче также была зафиксирована ничья 1:1.





Дубль тура

«Полесье-2» встречался с ФК ЮКСА.

Житомирская команда уже на 14-й минуте повела в счете 2:0 после дубля в исполнении талантливого Максима Грищенко. Таким образом, хозяева поля очень успешно стартовали в этой встрече. Но ЮКСА, которая имеет уже хороший опыт игр в Первой лиге, сумела вернуть поединку паритетный статус. Сначала Роман Ювхимец отыграл один пропущенный мяч, а затем на 85-й минуте Алексей Хобленко сделал счет в этой встрече 2:2. Такой результат в итоге и был зафиксирован в поединке.

Угловой тура

«Колос-2» одержал победу со счетом 1:0 над «Прикарпатьем». На 52-й минуте подошел исполнить угловой футболист команды из Ковалевки Артем Недоля. И мяч после его навеса очень эффектно влетел в ворота гостей. Как итог, этот красивый гол принес викторию хозяевам поля.

Камбеки тура

«Пробий» встретился на своем поле с «Ингульцом». Сначала команда из Петрово забила два мяча в ворота соперника после точных ударов от Александра Евтушенко и Станислава-Нури Малыша. Но коллектив из Ивано-Франковской области под занавес встречи также сумел два раза отличиться голами. Точно пробили Даниил Гончарук и Андрей Фесенко, который забил уже на 90+4 минуте! Как итог, в этом матче был зафиксирован счет 2:2.

«Куликов-Белка» встречалась на своей арене с «Металлистом». Харьковская команда вышла вперед после гола Даниила Приходько на 61-й минуте. Но клуб из Львовской области практически сразу сделал камбэк. Сначала точно пробил Дмитрий Галадей, а затем суперголом головой Сергей Копыл вывел хозяев поля вперед. Как итог, «Куликов-Белка» выиграла встречу со счетом 2:1.

Чего ждать?

В следующем туре также ожидаются интересные поединки. «ЮКСА» на своем поле встретится с «Александрией». Еще одна экс-команда УПЛ «Полтава» на домашней арене сыграет с «Нивой», для которой это будет второй кряду поединок против бывшего клуба Премьер-лиги. Финалиста Кубка Украины-2026 «Чернигов» ожидает матч с ФК «Куликов-Белка».

Первая лига. 1 тур

«Феникс-Мариуполь» – «Виктория» – 0:1

Гол: Бойко, 82.

«Александрия» – «Нива» – 1:1

Голы: Буртник, 45+1 (автогол) – Борячук, 77.

«Агробизнес» – «Полтава» – 0:3

Голы: Кононов, 57, Сад, 77, Прихна, 85.

«Локомотив» – «Чернигов» – 1:1

Голы: Мордас, 64 – Фатеев, 90+5.

«Полесье-2» – ЮКСА – 2:2

Голы: Грищенко, 5, 14 – Ювхимец, 35, Хобленко, 85.

«Колос-2» – «Прикарпатье» – 1:0

Гол: Недоля, 52.

«Пробий» – «Ингулец» – 2:2

Голы: Гончарук, 86, Фесенко, 90+4 – Евтушенко, 46, Малыш, 65.

«Куликов-Белка» – «Металлист» – 2:1

Голы: Галадей, 71, Копыл, 72 – Приходько, 61.