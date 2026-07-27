Украина. Премьер лига27 июля 2026, 22:48 |
146
0
Агент подтвердил: Беседин завершил карьеру
Александр Панков утверждает, что форвард больше не будет играть на профессиональном уровне
27 июля 2026, 22:48 |
146
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Агент Александр Панков подтвердил информацию о завершении карьеры форварда Артема Беседина.
Панков выложил в Instagram фото с бывшими игроками «Динамо» Денисом Гармашем, Сергеем Рыбалко, Артемом Милевским и Артемом Бесединым.
«Это было хорошее поколение. Гармаш закончил в 2025 году, Рыбалка – в 2025, Миля – в 2021, Беседин – в 2026. А я только начинаю. Бес остался в памяти Евро-2020, когда отдал свое здоровье ради победы сборной Украины. Удачи, Артемио», – написал Панков.
За 10 лет в «Динамо» Беседин забил 35 голов в 143 матчах.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Артем Беседин покинул клуб Артис Брно из Чехии
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 июля 2026, 14:14 3
Владислав выходил в ринг андердогом
Футбол | 27 июля 2026, 08:20 9
Футболисту заблокировали счета
Футбол | 27.07.2026, 13:28
Футбол | 27.07.2026, 14:33
Футбол | 27.07.2026, 19:29
Комментарии 0
Популярные новости
26.07.2026, 09:02 12
27.07.2026, 02:32
26.07.2026, 10:18 2
27.07.2026, 04:48 10
27.07.2026, 03:37 13
26.07.2026, 02:27 10
26.07.2026, 11:07
27.07.2026, 07:32 12