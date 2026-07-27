Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент подтвердил: Беседин завершил карьеру
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 22:48 |
146
0

Агент подтвердил: Беседин завершил карьеру

Александр Панков утверждает, что форвард больше не будет играть на профессиональном уровне

27 июля 2026, 22:48 |
146
0
Агент подтвердил: Беседин завершил карьеру
Instagram
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Агент Александр Панков подтвердил информацию о завершении карьеры форварда Артема Беседина.

Панков выложил в Instagram фото с бывшими игроками «Динамо» Денисом Гармашем, Сергеем Рыбалко, Артемом Милевским и Артемом Бесединым.

«Это было хорошее поколение. Гармаш закончил в 2025 году, Рыбалка – в 2025, Миля – в 2021, Беседин – в 2026. А я только начинаю. Бес остался в памяти Евро-2020, когда отдал свое здоровье ради победы сборной Украины. Удачи, Артемио», – написал Панков.

За 10 лет в «Динамо» Беседин забил 35 голов в 143 матчах.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский уходит из футбола
Сыч готов выйти в старте Динамо против ПАОКа
Где смотреть онлайн матч ПАОК – Динамо
Александр Панков Артем Беседин Динамо Киев завершение карьеры чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сиренко нокаутировал Валлина за секунду до гонга. Эпичное начало в Zuffa!
Бокс | 27 июля 2026, 14:14 3
Сиренко нокаутировал Валлина за секунду до гонга. Эпичное начало в Zuffa!
Сиренко нокаутировал Валлина за секунду до гонга. Эпичное начало в Zuffa!

Владислав выходил в ринг андердогом

Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Футбол | 27 июля 2026, 08:20 9
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор

Футболисту заблокировали счета

Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Футбол | 27.07.2026, 13:28
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Футбол | 27.07.2026, 14:33
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга
Футбол | 27.07.2026, 19:29
ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга
ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
27.07.2026, 02:32
Футбол
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
26.07.2026, 10:18 2
Бокс
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 13
Бокс
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем