Агент подтвердил: Беседин завершил карьеру

Агент Александр Панков подтвердил информацию о завершении карьеры форварда Артема Беседина.

Панков выложил в Instagram фото с бывшими игроками «Динамо» Денисом Гармашем, Сергеем Рыбалко, Артемом Милевским и Артемом Бесединым.

«Это было хорошее поколение. Гармаш закончил в 2025 году, Рыбалка – в 2025, Миля – в 2021, Беседин – в 2026. А я только начинаю. Бес остался в памяти Евро-2020, когда отдал свое здоровье ради победы сборной Украины. Удачи, Артемио», – написал Панков.

За 10 лет в «Динамо» Беседин забил 35 голов в 143 матчах.