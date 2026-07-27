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  4. Сыч готов выйти в старте Динамо против ПАОКа
Лига Европы
27 июля 2026, 22:38 |
302
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Сыч готов выйти в старте Динамо против ПАОКа

Новичок «Динамо» готов к дебюту

27 июля 2026, 22:38 |
302
1 Comments
Сыч готов выйти в старте Динамо против ПАОКа
ФК Динамо Киев. Алексей Сыч
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Новичок киевского «Динамо», защитник Алексей Сыч уже несколько дней полноценно тренируется со своей новой командой и имеет все шансы попасть в стартовый состав на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с греческим ПАОКом, который состоится в ближайший четверг, 30 июля, в Салониках.

Сыч присоединился к «Динамо» накануне первого поединка с ПАОКом и за день до него (22 июля) принимал участие в предматчевой тренировке «бело-синих» на «Арене Люблин». С тех пор защитник работал с командой на всех тренировках в рамках подготовки к ответному матчу с греками.

Напомним, сразу после подписания Сыча «Динамо» дозаявило его на квалификацию Лиги Европы.

Игра состоится в четверг и начнется в 20:45.

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Алексей Сыч ПАОК Динамо Киев ПАОК - Динамо Лига Европы
Руслан Полищук Источник: Динамо Киев от Шурика
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Коли всі говорили про так звані "порятункові 9 трансферів для ДК" то не малося на увазі 1 трансфер і не оцей. Іван Яремчук ти де?
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