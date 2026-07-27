Сыч готов выйти в старте Динамо против ПАОКа

Новичок киевского «Динамо», защитник Алексей Сыч уже несколько дней полноценно тренируется со своей новой командой и имеет все шансы попасть в стартовый состав на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с греческим ПАОКом, который состоится в ближайший четверг, 30 июля, в Салониках.

Сыч присоединился к «Динамо» накануне первого поединка с ПАОКом и за день до него (22 июля) принимал участие в предматчевой тренировке «бело-синих» на «Арене Люблин». С тех пор защитник работал с командой на всех тренировках в рамках подготовки к ответному матчу с греками.

Напомним, сразу после подписания Сыча «Динамо» дозаявило его на квалификацию Лиги Европы.

Игра состоится в четверг и начнется в 20:45.