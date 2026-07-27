Эксперт: «Только быстрый гол спасет Динамо»

Известный эксперт Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы киевского «Динамо» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с греческим ПАОКом, который состоится в Салониках 30 июля.

«Я склоняюсь к тому, что в случае прохода киевлян в следующий этап – это будет сенсацией.

Что может помочь динамовцам реабилитироваться за поражение в Люблине – 2:3? Быстрый гол, который заставит хозяев нервничать и ошибаться. Во-вторых, буду ждать от наставника киевлян Игоря Костюка каких-то нестандартных решений, которые окажутся неожиданными для команды из Салоник. Речь идет как о тактических построениях, так и об эффективной смене игроками амплуа.

Может, стоит попробовать в роли стопера правого защитника Томаша Кендзеру, хорошо осведомленного о возможностях своих бывших партнеров по ПАОКу. А правый фланг обороны доверить летнему новичку Алексею Сычу с его острыми подключениями к атаке. Это очень важно, потому что динамовцам нужно забивать.

Также интересно, доверит ли Костюк место в стартовом составе ветеранам Виталию Буяльскому и Андрею Ярмоленко. Их выход на замену помог в Люблине перехватить инициативу под занавес матча и вернул интригу.

Если у динамовцев, в отличие от первого поединка, в Салониках будет порядок в обороне, то их шансы пройти дальше вырастут. Тот же Матвей Пономаренко может воспользоваться одним из опасных моментов и прервать свою голевую засуху.

Все же по сумме двух матчей я выше оцениваю шансы ПАОКа продолжить выступления в Лиге Европы – 55 на 45».