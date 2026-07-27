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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 19:24 |
2054
0

Легенда Шахтера перебрался в Динамо

Сергей Попов возглавил юношескую команду киевлян U-16

27 июля 2026, 19:24 |
2054
0
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
ФК Шахтер. Сергей Попов
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Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Попов стал новым главным тренером юношеской команды киевского «Динамо» U-16.

Сегодня состоялось официальное представление 53-летнего специалиста на новой должности. Попов приступит к работе с одним из юношеских составов академии столичного клуба, сообщает источник.

Новый наставник «Динамо» U-16 имеет значительный опыт работы с молодыми футболистами. Ранее он возглавлял сборные Украины различных возрастных категорий – U-16, U-17, U-18, U-19 и U-20.

Также Сергей Попов работал в тренерских штабах ряда клубов. Он был помощником главного тренера в «Металлисте», «Заре», «Ворскле» и «Металлисте 1925». В последнее время специалист работал в Кыргызстане, где тренировал клубы «Алга» и «Мурас Юнайтед».

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Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
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