Украинец самовольно покинул Шахтер, поскольку рисковал завершить карьеру

Украинский футболист Богдан Вьюнник рассказал, почему в 2024 году самовольно покинул «Шахтер».

– Насколько взвешенным было ваше решение покинуть «Шахтер»? После всего, что произошло дальше – суда, вынужденной паузы, упущенных трансферных возможностей… Если оглянуться назад, была ли эта цена оправданной?

– Нет, ни в коем случае не жалею. Это была моя единственная возможность остаться в футболе. Потому что в противном случае, думаю, я бы уже закончил.

В прошлом сезоне 23-летний нападающий выступал за «Лехию», в составе которой провел 28 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. При этом команда по итогам сезона не смогла сохранить место в польской Экстракласе.