Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец самовольно покинул Шахтер, поскольку рисковал завершить карьеру
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 21:02 |
1427
0

Украинец самовольно покинул Шахтер, поскольку рисковал завершить карьеру

Вьюнник вспомнил об уходе из украинского клуба

28 июля 2026, 21:02 |
1427
0
Украинец самовольно покинул Шахтер, поскольку рисковал завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский футболист Богдан Вьюнник рассказал, почему в 2024 году самовольно покинул «Шахтер».

– Насколько взвешенным было ваше решение покинуть «Шахтер»? После всего, что произошло дальше – суда, вынужденной паузы, упущенных трансферных возможностей… Если оглянуться назад, была ли эта цена оправданной?

– Нет, ни в коем случае не жалею. Это была моя единственная возможность остаться в футболе. Потому что в противном случае, думаю, я бы уже закончил.

В прошлом сезоне 23-летний нападающий выступал за «Лехию», в составе которой провел 28 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. При этом команда по итогам сезона не смогла сохранить место в польской Экстракласе.

По теме:
Защитник сборной Англии договорился о переходе в Интер
Не только Герич. Черноморец надеется усилиться игроками Полесья
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал сенегальского форварда
трансферы Лехия Гданьск Шахтер Донецк Богдан Вьюнник
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Футбол | 28 июля 2026, 20:42 0
Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины
Легендарный клуб предложил Шахтеру 20 млн за игрока сборной Украины

Ризнык заинтересовал «Ювентус»

Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Волейбол | 28 июля 2026, 11:52 0
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций

Олег поделился ожиданиями от матча

Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Футбол | 28.07.2026, 04:55
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Тернистый путь Виктора Цыганкова. Но к славе ли?
Футбол | 28.07.2026, 13:15
Тернистый путь Виктора Цыганкова. Но к славе ли?
Тернистый путь Виктора Цыганкова. Но к славе ли?
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Футбол | 27.07.2026, 23:16
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
27.07.2026, 09:56 117
Футбол
Усик обратился к Джошуа после того, как его дважды отправили в нокдаун
Усик обратился к Джошуа после того, как его дважды отправили в нокдаун
27.07.2026, 06:32 1
Бокс
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 15
Бокс
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
27.07.2026, 07:47 8
Бокс
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
27.07.2026, 08:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем